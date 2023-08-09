Расследование по делу митрополита продолжается – СБУ заявила, что он понесет справедливое наказание. Одной из статей, которую инкриминируют Паше "Мерседесу", является оправдание агрессии России.
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Паша "Мерседес" не освобождается от наказания
Митрополита Павла освободили под залог в 33,3 миллиона гривен, согласно решению Соломенского районного суда города Киева. Однако, это не влияет на рассмотрение дела в отношении Паши "Мерседеса" – залог не освобождает его от уголовной ответственности.
Речь идет лишь о мере пресечения – инкриминируемые митрополиту статьи предусматривают не только содержание под стражей. Несмотря на внесенный залог, Паша "Мерседес" все же должен соблюдать следующие ограничения:
- носить электронное средство контроля;
- не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);
- по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в этом уголовном производстве;
- воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.
Паше "Мерседесу" инкриминируют статьи по оправданию агрессии России и нарушению равноправия граждан в зависимости от их религии. Сейчас расследование по делу митрополита Павла завершилось – его адвокаты знакомятся с делом. После этого обвинительный акт направят в суд.
Скандальный митрополит Павел: что известно
- Митрополит Павел отрицал существование суверенной Украины и называл войну на Донбассе "гражданским конфликтом". Он не считает Россию агрессором, потому что, как заявил сам служитель, там живет его сестра. Также он заявлял, что война закончится за 3 – 4 дня.
- СБУ вручила подозрение Паше "Мерседесу" 1 апреля 2023 года. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Предварительной мерой пресечения был круглосуточный домашний арест.
- Также суд разрешил внести залог за митрополита. После этого стало известно, что в Киево-Печерской лавре начали собирать деньги на залог Паши "Мерседеса". О сборе средств также объявили в соцсетях.