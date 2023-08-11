Видео, выложенное в сеть журналистами, может шокировать. Оно еще раз подтверждает, что Паша "Мерседес" явно не жил скромно, хотя и пытается уверить всех в обратном.

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Скромный снаружи и с секретом внутри

Как стало известно, его помещение имеет сразу несколько этажей. Интересно, что вверх оно достигает только одного, а вот вниз – трех.

Заметим, что этажом ниже спускаться могли только избранные. Но недавно там произошел прорыв водопроводной трубы. И именно это позволило сотрудникам заповедника увидеть, что же скрывается внутри дома митрополита.

Хоромы Паши "Мерседеса" в Лавре: смотрите видео

Так, на нижних этажах расположена сауна, тренажерный зал. А еще – винный погреб. Правда, вина там уже не найдете.

Тем временем ученые обратили внимание на другую скромную комнату. По их предположениям, за ней может скрываться вход в ближние пещеры, которые во время строительства были замурованы.

Заметим, что накануне Пашу "Мерседеса" освободили из-под стражи. Для этого за митрополита УПЦ МП внесли колоссальный залог.

Об освобождении рассказал его адвокат