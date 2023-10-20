18% нардепів проігнорували урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-терористом. Хоч у той день вони перебували в сесійній залі та голосували за інші закони.
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Які нардепи не голосували за законопроєкт
19 жовтня у Верховній Раді відбулося голосування за заборону УПЦ МП. Законопроєкт №8371 ухвалили на першому читанні. Більшість депутатів підтримали заборону, але проти законопроєкту проголосували 14 нардепів: 11 від "Платформи за життя та мир" та 3 від "Відновлення України".
Хто голосував проти законопроєкту:
Ще 17 народних обранців не голосували. Згідно з поіменним голосуванням, найбільше депутатів, які проігнорували за цей законопроєкт, було у депутатських групах "Відновлення України" (59%), "За майбутнє" (29%) та ПЗЖМ (27%). Не було таких нардепів лише у фракціях "ЄС" та "Голос".
Під час розгляду законопроєкту депутати витягнули персональні картки для голосування, щоб не ухвалювати рішення та не нести за нього відповідальність. Ще частина відобразилася у системі як такі, що "не голосували", оскільки просто не натиснули жодну кнопку.
Варто зазначити, що згідно з регламентом нардепи повинні голосувати "за", "проти" або "утримуватися". Позиції "не голосував" у Раді не передбачено.
Перелік нардепів, які "не голосували"
"Слуга народу":
- Бужанський М.
- Воронов В.
- Діденко Ю.
- Брагар Є.
- Касай К.
- Мурдій І.
- Перебийніс М.
- Кормишкіна І.
- Савченко О.
- Тарасенко Т.
- Чернявський С.
- Хоменко О.
"ПЗЖМ":
- Іоффе Ю.
- Павленко Ю.
- Німченко В.
- Відновлення України:
- Яковенко Є.
Нардепи, які нібито були "відсутні":
"Слуга народу":
- Беленюк Ж.
- Бунін С.
- Васильєв І.
- Войцехівський В.
- Гетьманцев Д.
- Демченко С.
- Забуранна Л.
- Касай Г.
- Володіна Д.
- Галушко М.
- Гринчук О.
- Зуб В.
- Кальченко С.
- Культенко А.
- Куницький О.
- Литвиненко С.
- Остапенко А.
- Припутень Д.
- Рєпіна Е.
- Руденко О.
- Северин С.
- Кузьміних С.
- Мулик Р.
- Нестеренко К.
- Павлюк М.
- Ткаченко О.
- Халімон П.
- Шпак Л.
- Фролов П.
- Шол М.
"Відновлення України":
- Гнатенко В.
- Кісільов І.
- Лукашев О.
- Приходько Н.
- Столар В.
- Ісаєнко Д.
- Мороз В.
- Славицька А.
- Фельдман О.
ПЗЖМ:
- Кальцев В.
- Мамка Г.
- Суркіс Г.
- Довіра:
- Вацак Г.
- Горват Р.
- Петьовка В.
- Кіссе А.
- Мінько С.
"За майбутнє":
- Герега О.
- Молоток І.
- Скороход А.
- Урбанський А.
- Шаповалов Ю.
Також голосування проігнорували позафракційні Іванісов Р., Магера С. та Торохтій Б, а також Дубіль В. з "Батьківщина".