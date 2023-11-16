В Госэтнополитике сообщили, что с начала полномасштабного ПЦУржения 884 религиозных общин Украинской православной церкви (Московского патриархата) перешли в Православную церковь Украины.
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В Украине остается около 8 тысяч церквей УПЦ МП
По информации областных и киевской городской государственных администраций, 884 религиозные общины УПЦ МП изменили свое подчинение в канонических и организационных вопросах на подчинение религиозным центрам ПЦУ в период с 24 февраля 2022 года по 1 ноября 2023 года.
В Госэтнополитике не знают, сколько священнослужителей "перешли" от одной церкви в другую.
В марте 2022 года в ПЦУ сообщили, что за месяц полномасштабной войны России против Украины в состав ПЦУ с московского патриархата официально перешли 28 общин: во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Киевской и Черкасской областях.
По состоянию на апрель 2023 года по данным Опендатабот, в Украине оставалось 8505 церквей, подчиняющихся Московскому патриархату.
Области с самым большим количеством церквей Московского патриархата не изменились с конца 2022 года. Это Донецкая область (683 религиозных учреждений), Хмельницкая (613) и Винницкая (563).
В Украине хотят запрета УПЦ МП
- С начала полномасштабного вторжения России украинские правоохранители обнаружили немало агентов в рясах. Одно из самых громких дел касается настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла.
- Недавно СБУ завершила расследование в отношении Паши "Мерседеса" и уже направила в суд обвинительный акт. Митрополит обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
- В октябре Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете УПЦ МП. Вопросы относительно имущества и территорий, которыми пользуется УПЦ, будет решаться после того, как государство вернет его в свою собственность.
- Добавим, что недавно стало известно, что УПЦ МП наняла известного юриста и лоббиста Уильяма Берк-Вайта, чтобы продвигать свои интересы в США. Лобиста якобы нанял бывший народный депутат и протодиакон УПЦ МП Вадим Новинский.