Зранку 30 листопада співробітники СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру. Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

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Чому в лаврі проводять обшуки

За даними джерел, попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками лаври. Очікуємо на деталі.

Зверніть увагу! Монастир УПЦ (МП) має угоду на безоплатне користування Почаївською лаврою до 2052 року. Цей договір був відписаний урядом Януковича у 2003 році.

Нагадаємо, ще у квітні 2023 року у мережі поширювали відео з Почаївської лаври. На кадрах вірянки заявили журналістам, що Путін – "обраний Богом владика". Ба більше, на їхню думку мирні міста України Путін знищує не просто так, а тому, що йому таке право буцімто дав Бог. Мовляв, Україна мусить бути покарана за "непокору" владі, тобто Януковичу.