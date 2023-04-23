Глава Міністерства культури та інформаційної політики розповів у ефірі телемарафону, що вони вже створили відповідну комісію. Проте пояснив, що ситуація в цій Лаврі дещо інша, ніж у Києво-Печерській, пише 24 Канал.
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Комісія Мінкульту перевірить Почаївську лавру
У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів,
– заявив Олександр Ткаченко.
За його словами, ситуація в Почаївській лаврі не така, як у Києво-Печерській. Адже на території першої є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. Ткаченко пояснив, що:
- у одному з храмів Кременецького заповідника вже минув термін угоди про використання;
- справа щодо того, чому Мінкульт не допускають до цього храму, вже в місцевому суді.
Яка ситуація в Почаївській лаврі
- Щодо Почаївської лаври у 2003 році укладена угода з УПЦ МП на 49 років. Тобто до 2052 року.
- 28 березня 2023 року синод Православної церкви України утворив в Почаївській лаврі релігійну організацію, яку очолюватиме митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.
- 7 квітня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики погодив звернення до Верховної Ради про розірвання з УПЦ МП договору щодо оренди комплексів споруд Почаївської лаври.
- Також Комітет пропонував звернутись до уряду, щоб перевірити, чи дотримується УПЦ МП умов договору про користування Почаївською лаврою. Також мовилось про перевірку стану майна Лаври.
- У зверненні мовилось, що це роблять, щоб захистити національний простір, запобігти проявам інформаційної пропаганди представниками УПЦ (МП) та відновити законність та історичну справедливість.