Глава Министерства культуры и информационной политики рассказал в эфире телемарафона, что они уже создали соответствующую комиссию. Однако объяснил, что ситуация в этой Лавре несколько иная, чем в Киево-Печерской, пишет 24 Канал.

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Комиссия Минкульта проверит Почаевскую лавру

У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов,

– заявил Александр Ткаченко.

По его словам, ситуация в Почаевской лавре не такая, как в Киево-Печерской. Ведь на территории первой есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. Ткаченко объяснил, что:

в одном из храмов Кременецкого заповедника уже истек срок соглашения об использовании;

дело относительно того, почему Минкульт не допускают к этому храму, уже в местном суде.

Какая ситуация в Почаевской лавре