Глава Министерства культуры и информационной политики рассказал в эфире телемарафона, что они уже создали соответствующую комиссию. Однако объяснил, что ситуация в этой Лавре несколько иная, чем в Киево-Печерской, пишет 24 Канал.
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Комиссия Минкульта проверит Почаевскую лавру
У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов,
– заявил Александр Ткаченко.
По его словам, ситуация в Почаевской лавре не такая, как в Киево-Печерской. Ведь на территории первой есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. Ткаченко объяснил, что:
- в одном из храмов Кременецкого заповедника уже истек срок соглашения об использовании;
- дело относительно того, почему Минкульт не допускают к этому храму, уже в местном суде.
Какая ситуация в Почаевской лавре
- Насчет Почаевской лавры в 2003 году заключено соглашение с УПЦ МП на 49 лет. То есть до 2052 года.
- 28 марта 2023 года синод Православной церкви Украины образовал в Почаевской лавре религиозную организацию, которую возглавит митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.
- 7 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики согласовал обращение в Верховную Раду о расторжении с УПЦ МП договора аренды комплексов сооружений Почаевской лавры.
- Также Комитет предлагал обратиться к правительству, чтобы проверить, соблюдает ли УПЦ МП условия договора о пользовании Почаевской лаврой. Также говорилось о проверке состояния имущества Лавры.
- В обращении говорилось, что это делают, чтобы защитить национальное пространство, предотвратить проявления информационной пропаганды представителями УПЦ (МП) и восстановить законность и историческую справедливость.