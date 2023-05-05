Питання видворення УПЦ МП з Почаєва порушувалося неодноразово. Верховна Рада вже ініціювала розірвання договору про оренду з проросійською церквою.

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24 Канал розібрався у тому, чи можливо зараз розірвати договір та яким буде майбутнє Лаври на Тернопільщині.

Історія Почаївської Лаври: як монастир опинився у руках РПЦ в Україні

2013 рік. Я з батьком і двоюрідним братом поїхав у Почаїв. Найкраще, що я запам'ятав з цієї поїздки – смачна полуниця, яку продавали місцеві біля дороги.

Самі відвідини монастиря мене вразили зовсім інакше. Першим питанням 11-річного хлопчика, тобто мене, було: "Тату, а чому тут все російською?" Це було найбільш незрозумілим для мене, але тато сказав, що це церковнослов'янська. І це було ще більше дивним, адже в мене в селі на Львівщині теж молилися церковнослов'янською і звучала вона геть інакше.

Потім ми вирішили дати картку з іменами рідних та гроші на службу за здоров'я. Тоді нас якась жінка російською спитала: "А всі хрещені в канонічній церкві? Не в розкольницькій, не в уніатській?". Знову здивування. Невже є різниця, якщо Бог один? Це були питання, які в 11 років зрозуміти я не міг. Та можна в цьому розібратися зараз.

Почаївська Лавра є древнім монастирем, адже заснована ще в часи Київської Русі. Радше, в часи її роздробленості – до або після монгольської навали в першій половині ХІІІ століття. За однією з легенд, саме монгольська навала стала причиною заснування монастиря на Почаївській горі – коли в 1240 році монголи руйнували Київ, тамтешні ченці втікали на Захід й осіли в Почаєві, де заснували обитель.

Перші кам'яні храми монастиря почали з'являтися в XV столітті, а після Берестейської унії церков 1596 року, у результаті якої утворилася греко-католицька церква, монастир продовжував функціонувати як православна святиня – великий внесок у розбудову Лаври зробила шляхтянка Ганна Гойська, яка, зокрема, подарувала обителі чудотворну ікону.

У першій половині XVIII століття Почаївський монастир став святинею греко-католицької церкви і належав до Василіанського чину. Цей час ознаменував найбільший розвиток монастиря. Тоді ж був збудований головний собор – Святоуспенський. Також на території монастиря почала діяти друкарня.

У 1773 році меценат Микола Потоцький добився у Папи Римського Климента XIV коронації чудотворної ікони Богородиці, яка є у монастирі.

Після польського повстання в 1830 – 1831 роках російський імператор Микола І вирішив передати Почаївський монастир Російській православній церкві. Через рік монастир отримав статус Лаври.

У першій половині ХХ століття Лавра переходила то у володіння Австро-Угорщини, то знову Російської імперії, то Польщі. Усі ці зміни супроводжувалися випробуваннями для самого монастиря, адже кожен новий "господар" намагався встановити власні правила.

У часи, коли Почаїв був у складі Польщі, монастир був під юрисдикцією тамтешньої православної церкви. У вересні 1939 року, коли СРСР почав вторгнення до Польщі, Лавра знову потрапила під вплив РПЦ.

Після всіх перипетій у часи радянської окупації, у 1992 році настоятель Лаври єпископ Яків підтримав тодішнього очільника УПЦ МП, а тепер почесного патріарха ПЦУ Філарета, у рішенні про відділення від церкви Московського патріархату та відновлення Київського. Однак братія Лаври виступила проти створення власної української церкви, тому єпископа Якова фактично вигнали з монастиря.

То ж після цього Почаївська Лавра з кожним роком все більше й більше почала укріплюватися як оплот "руского міра" на Заході України. У монастирі категорично вороже налаштовані проти вірян ПЦУ та УГКЦ і відмовляються молитися за них, тільки пропонують "молитви за навернення". Віряни інших конфесій для братії Лаври стоять на одному рівні з убивцями чи самогубцями, тому там стверджують, що просити молитися за них у монастирі – гріх.

Чимало спроб позбавити УПЦ МП юрисдикції над святинею закінчувалися нічим, адже зазвичай це були громадські ініціативи. Однак історія з Києво-Печерською Лаврою чітко показує, що все можливо змінити, але для цього потрібно докласти зусиль.

Оренда на 49 років: чи можливо розірвати договір зараз і повернути Лавру державі

УПЦ МП уклала договір оренди Почаївської Лаври, який діє до 2052 року. Його було укладено у 2003 році в часи, коли прем'єр-міністром був сумнозвісний Віктор Янукович. Цей договір можна розірвати, проте у коментарі Еспресо.Захід очільник Управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій Департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Ігор Кульчицький відзначив, що це не в юрисдикції місцевої влади.

За його словами, Почаївська Лавра перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, що в підпорядкуванні Міністерства культури та інформаційної політики, тому саме воно може ініціювати розірвання договору.

Фактично майно залишається на балансі заповідника, а отже, Міністерства культури. Просто воно перебуває в користуванні юридичної особи – чоловічого монастиря Успенської Почаївської лаври. Механізми розірвати ці договори завжди є, це вам скаже будь-який юрист. Конкретно до цієї ситуації будь-які кроки може ініціювати лише Міністерство культури й заповідник, на балансі якого перебуває лавра,

– наголосив Кульчицький.

Однак після того, як Мінкульт в особі заповідника "Києво-Печерська Лавра" розірвав договір про оренду приміщень святині з боку УПЦ МП, Олександр Ткаченко заявив, що вже розпочався процес повернення і Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Водночас 7 квітня у Верховній Раді нардепи зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд Почаївської Успенської лаври.

ПЦУ чи УГКЦ: до якої церкви перейде Почаївська Лавра

Ще взимку після того, як предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній провів кілька богослужінь в Києво-Печерській Лаврі, у мережі українці почали активно обговорювати своє бачення долі Почаївської Лаври. Хтось бачив її як монастир ПЦУ, а хтось – УГКЦ. Обидві версії фактично мають право на існування та й існують дотепер.

Тепер же на тлі того, що зараз відбувається важкий процес виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври, дискусії щодо Почаєва знову з'являються.

У часи Русі монастир був частиною Київської митрополії, а протягом XVIII – XIX століть – частиною теперішньої УГКЦ.

В інтерв'ю "Українській правді" предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що Українська греко-католицька церква не претендує на майно монастиря, але хоче мати доступ до звершення богослужінь у святині. Святослав говорив не про те, під чиєю юрисдикцією має бути монастир, а навів приклад Софії Київської, в якій і ПЦУ, і УГКЦ мають одинакові права на звершення богослужінь як у святині для всього українського народу.

Ми не хочемо сьогодні пред'являти якісь майнові претензії комусь. Але ми говоримо, що це історично великий духовний центр нашої церкви,

– наголосив Святослав.

Водночас єпископ Білоцерківський ПЦУ Євстратій (Зоря) у коментарі 24 Каналу пояснив, що Почаївська Лавра була заснована як православна святиня і більшість своєї історії нею і залишалася, за винятком періоду, коли Лавра була частиною греко-католицької церкви. Єпископ переконаний, що ще рано говорити про доступ до Лаври, поки вона ще під контролем УПЦ МП, проте в ПЦУ абсолютно відкриті до того, щоб до Почаївської Успенської Лаври у складі ПЦУ мала доступ УГКЦ для молитви й звершення богослужінь.

Така святиня повинна бути місцем, де здійснюється служіння справді Богу і служіння українському народу, а не служіння "рускому міру",

– наголосив Євстратій.

ПЦУ вже почала реєстрацію монастиря Почаївська Лавра на території святині. Рішенням Синоду священноархімандритом монастиря призначений митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор. У коментарі 24 Каналу владика наголосив, що зараз ще відбувається реєстрація статуту монастиря, тому про будь-які договори чи про звернення з питанням надання нам храмів для служіння говорити рано. Ці питання в ПЦУ планують порушувати тоді, коли буде оформлений повний пакет необхідних документів.

Крім того, митрополит Нестор відзначив, що щодо переходу братії Лаври, найперше потрібне виселення проросійських насельників. Також зараз ПЦУ веде перемовини з тою частиною братії монастиря, яка проти "руского міра". Однак владика не виключає того, що вся братія монастиря разом із настоятелем можуть перейти до ПЦУ. Щоправда, такий варіант, на його думку, можливий тоді, коли вони побачать, що у Московського патріархату в Україні немає майбутнього.

Щодо майбутнього монастиря, митрополит Нестор переконаний, що Почаївська Лавра повинна стати православною українською обителлю.

Майбутнє цієї обителі – православний український монастир, братія якого складається з монахів, які всім серцем переживають за Україну, за її народ, моляться за перемогу України над зовнішніми і внутрішніми ворогами, а також за спасіння душ усього українського народу,

– наголосив Нестор.

Водночас митрополит Тернопільський і Кременецький відзначає, що ПЦУ з радістю готова приймати паломників інших конфесій, у тому числі й УГКЦ, які матимуть бажання звершувати богослужіння у монастирі. Як приклад митрополит навів святині в Зарваниці, які є частиною УГКЦ, але там радо приймають паломників з ПЦУ.

Не все так просто: чи всі об'єкти Лаври на балансі держави

Уряд Віктора Януковича у 2003 році виключив Почаївську Лавру зі складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника і тільки через 15 років Кабмін повернув будівлі монастиря на баланс держави.

У відповіді на запит 24 Каналу в Міністерстві культури та інформаційної політики України надали перелік об'єктів Лаври, які є на балансі держави. Мова йде про:

Успенський собор;

Троїцький собор;

Монастирські келії;

Архієрейський будинок;

Лаврську дзвіницю;

Надбрамний корпус.

Тобто низка інших каплиць та деяких споруд не є на балансі держави. Та найцікавіше в тому те, що у 2013 році на території Лаври було завершено будівництво Свято-Преображенського собору. До храму обладнали окремий в'їзд з парковкою.

Таким чином з'являється серйозна колізія – УПЦ МП можна видворити з вищезгаданих будівель, які є на балансі заповідника і, відповідно, є власністю держави, однак права власності Свято-Преображенського собору не врегульовані. У Мінкульті нам не відповіли на питання про те, чи будівництво було законним.

Однак існування собору з окремим входом та парковкою може означати те, що УПЦ МП може все одно залишатися на території Лаври, користуючись тими об'єктами, які не є на балансі держави, включно з Свято-Преображенським собором. Тому над цим питанням державі потрібно буде працювати окремо.

Сьогодення Лаври: чим живе зараз монастир

Як ми вже згадували вище, у Почаївській Лаврі агресивно налаштовані проти представників інших християнських конфесій, зокрема католиків, греко-католиків та вірян Православної церкви України. Особливо проти двох останніх, називаючи їх "уніатами" та "розкольниками" відповідно.

Зараз намісником Лаври від УПЦ МП є митрополит Володимир (Мороз), який обіймає цю посаду з 1996 року. Цей митрополит відомий найперше своїми антивакцинаторськими заявами – у травні 2020 року він звинуватив уряд Молдови у співпраці з відомим американським бізнесменом та меценатом Біллом Гейтсом, який нібито через вакцини проти коронавірусу хотів "чіпувати" людей.

Сама ж Лавра, як й інші святині, які перебувають під контролем УПЦ МП, в часи пандемії відзначилася тотальним ігноруванням карантину. Це свого часу призвело до того, що у Почаєві був сильний спалах COVID-19, через який місто закрили на в'їзд і виїзд.



Порушення карантину в Лаврі на Великдень 2020 року / Скриншот з відео

Під час обшуків у Почаївській духовній семінарії у грудні минулого року співробітники СБУ у ректора Йова Смакоуза виявили кремлівські методички. Також він у соцмережах через фейковий профіль поширював наративи російської пропаганди, які кваліфікували як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань. За це Смакоуза зобов'язали виплатити штраф у розмірі 8 500 гривень та ще 9 000 за проведені експертизи.



У грудні 2022 року СБУ була з обшуками у Почаївській духовній семінарії / Фото СБУ

А ось днями підозру від СБУ отримав 48-річний послушник Лаври, який також активно поширював пропаганду через заборонені в Україні російські соцмережі, виправдовував війну проти України та хвалив окупантів.

У ході розслідування слідчі встановили, що у послушника Лаври є непогашена судимість за вбивство.



СБУ викрила послушника Лаври / Фото СБУ

А ще днями у мережі завірусилось відео видання hromadske, на якому прихожанки Лаври кажуть, що "Путін – наш правитель", а ракетами по Україні буцімто б'є Бог. У Почаївській Лаврі це відео назвали "постановою", однак це далеко не перший випадок, коли прихильники РПЦ в Україні висловлюють відверто антиукраїнські погляди.

Віряни УПЦ МП в Почаєві дивують своїми "одкровеннями": дивіться відео

Найбільший український монастир Заходу України та об'єднання християн: майбутнє Лаври

Тільки 3 українські монастирі удостоєні статусу Лаври – Києво-Печерська, Святогірська та власне Почаївська. Тобто у Почаєві розташований найбільший монастир на Заході України, але зараз він перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, тобто РПЦ в Україні.

Однак будемо чесними, вплив процесів русифікації в певних регіонах був більшим, ніж в інших. З огляду на історичні обставини він на Заході України є дещо меншим. Та Почаївська Лавра стала буквальним оплотом "руского міра" у Тернопільській області. Та все ж, якщо можна порівнювати, то у Почаєві цей "оплот" був куди потужнішим, ніж, наприклад, у Лаврах в Києві чи Святогірську.

Можна почути чимало історій про те, як ченці Почаївської Лаври відмовляли у молитвах за здоров'я християн, хрещених в УГКЦ, колишніх УАПЦ чи УПЦ КП. Тобто у Лаврі вороже налаштовані проти інших конфесій, що не зовсім у дусі християнства.

Приклад Києво-Печерської Лаври показує, що немає нічого неможливого і московську церкву з таких великих монастирів можна виселити. З огляду на проведені обшуки в храмах та монастирях УПЦ МП, усі скандали, пов'язані з тамтешніми священниками, єпископами та митрополитами й ініційований у Верховній Раді законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП в Україні та розірвання угоди з УПЦ МП щодо Києво-Печерської Лаври, стає очевидним, що майбутнє Почаївської Лаври буде іншим.

Цілком ймовірно, що новим орендарем приміщень Почаївської Лаври, які перебувають у власності держави, стане Православна церква України. Однак так само ймовірно, що у такому випадку духовенство та віряни УГКЦ матимуть можливість здійснювати богослужіння й молитися на території цієї святині. Якщо ПЦУ та УГКЦ досягнуть згоди у цьому питанні, це стане ще одним кроком для об'єднання українських християн, що особливо важливо на тлі ворожості до будь-яких інших конфесій з боку УПЦ МП.