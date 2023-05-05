Вопрос выдворения УПЦ МП из Почаева поднимался неоднократно. Верховная Рада уже инициировала расторжение договора аренды с пророссийской церковью.

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24 Канал разобрался в том, возможно ли сейчас расторгнуть договор и каким будет будущее Лавры в Тернопольской области.

История Почаевской Лавры: как монастырь оказался в руках РПЦ в Украине

2013 год. Я с отцом и двоюродным братом поехал в Почаев. Лучшее, что я запомнил из этой поездки – вкусная клубника, которую продавали местные у дороги.

Само посещение монастыря меня поразило совсем иначе. Первым вопросом 11-летнего мальчика, то есть меня, было: "Папа, а почему здесь все на русском?" Это было самым непонятным для меня, но папа сказал, что это церковнославянский. И это было еще более странным, ведь у меня в селе на Львовщине тоже молились на церковнославянском и звучал он иначе.

Затем мы решили дать карточку с именами родных и деньги на службу за здоровье. Тогда нас какая-то женщина на русском спросила: "А все крещены в канонической церкви? Не в раскольнической, не в униатской?" Снова удивление. Неужели есть разница, если Бог один? Это были вопросы, которые в 11 лет я понять не мог. Но можно в этом разобраться сейчас.

Почаевская Лавра является древним монастырем, основана еще во времена Киевской Руси. Скорее, во времена ее раздробленности – до или после монгольского нашествия в первой половине XIII века. Согласно одной из легенд, именно монгольское нашествие стало причиной основания монастыря на Почаевской горе – когда в 1240 году монголы разрушали Киев, тамошние монахи бежали на Запад и осели в Почаеве, где основали обитель.

Первые каменные храмы монастыря начали появляться в XV веке, а после Берестейской унии церквей 1596 года, в результате которой образовалась греко-католическая церковь, монастырь продолжал функционировать как православная святыня – большой вклад в развитие Лавры сделала шляхтянка Анна Гойская, которая, в частности, подарила обители чудотворную икону.

В первой половине XVIII века Почаевский монастырь стал святыней греко-католической церкви и принадлежал к Василианскому чину. Это время ознаменовало наибольшее развитие монастыря. Тогда же был построен главный собор – Святоуспенский. Также на территории монастыря начала действовать типография.

В 1773 году меценат Николай Потоцкий добился у Папы Римского Климента XIV коронации чудотворной иконы Богородицы, находящейся в монастыре.

После польского восстания в 1830-1831 годах российский император Николай I решил передать Почаевский монастырь Русской православной церкви. Спустя год монастырь получил статус Лавры.

В первой половине ХХ века Лавра переходила то во владение Австро-Венгрии, то снова Российской империи, то Польше. Все изменения сопровождались испытаниями для самого монастыря, ведь каждый новый "хозяин" пытался установить собственные правила.

Во времена, когда Почаев был в составе Польши, монастырь был под юрисдикцией православной церкви. В сентябре 1939 года, когда СССР начал вторжение в Польшу, Лавра снова попала под влияние РПЦ.

После всех перипетий во времена советской оккупации, в 1992 году настоятель Лавры епископ Яков поддержал тогдашнего главу УПЦ МП, а теперь почетного патриарха ПЦУ Филарета в решении об отделении от церкви Московского патриархата и восстановлении Киевского. Однако братия Лавры выступила против создания собственной украинской церкви, поэтому епископа Иакова фактически выгнали из монастыря.

Поэтому после этого Почаевская Лавра с каждым годом все больше и больше начала укрепляться как оплот "русского мира" на Западе Украины. В монастыре категорически враждебно настроены против верующих ПЦУ и УГКЦ и отказываются молиться за них, только предлагают "молитвы за обращение". Верующие других конфессий для братии Лавры стоят на одном уровне с убийцами или самоубийцами, поэтому утверждают, что просить молиться за них в монастыре – грех.

Многие попытки лишить УПЦ МП юрисдикции над святыней заканчивались ничем, ведь обычно это были общественные инициативы. Однако история с Киево-Печерской Лаврой четко показывает, что все возможно изменить, но для этого нужно приложить усилия.

Аренда на 49 лет: возможно ли расторгнуть договор сейчас и вернуть Лавру государству

УПЦ МП заключила договор аренды Почаевской Лавры, который действует до 2052 года. Он был заключен в 2003 году во времена, когда премьер-министром был печально известный Виктор Янукович. Этот договор можно расторгнуть, однако в комментарии Эспрессо.Запад глава Управления этнополитики, свободы совести и цифровых трансформаций Департамента культуры и туризма Тернопольской ОВА Игорь Кульчицкий отметил, что это не в юрисдикции местных властей.

По его словам, Почаевская Лавра находится на балансе Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника в подчинении Министерства культуры и информационной политики, поэтому именно оно может инициировать расторжение договора.

Фактически имущество остается на балансе заповедника, следовательно, Министерства культуры. Просто он находится в пользовании юридического лица – мужского монастыря Успенской Почаевской лавры. Механизмы разорвать эти договоры всегда есть, это вам скажет любой юрист. Конкретно к этой ситуации любые шаги может инициировать только Министерство культуры и заповедник, на балансе которого находится лавра,

– подчеркнул Кульчицкий.

Однако после того, как Минкульт в лице заповедника "Киево-Печерская Лавра" расторг договор об аренде помещений святыни со стороны УПЦ МП, Александр Ткаченко заявил, что уже начался процесс возвращения и Свято-Успенской Почаевской Лавры.

В то же время 7 апреля в Верховной Раде нардепы зарегистрировали проект обращения к правительству о расторжении с УПЦ МП договора аренды по сооружениям Почаевской Успенской лавры.

ПЦУ или УГКЦ: в какую церковь перейдет Почаевская Лавра

Еще зимой после того, как предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний провел несколько богослужений в Киево-Печерской Лавре, в сети украинцы начали активно обсуждать свое видение судьбы Почаевской Лавры. Кто видел ее как монастырь ПЦУ, а кто-то – УГКЦ. Обе версии фактически имеют право на существование и существуют до сих пор.

Теперь же на фоне того, что сейчас происходит трудный процесс выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры, дискуссии о Почаеве снова появляются.

Во времена Руси монастырь являлся частью Киевской митрополии, а в течение XVIII – XIX веков – частью нынешней УГКЦ.

В интервью "Украинской правде" предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что Украинская греко-католическая церковь не претендует на имущество монастыря, но хочет получить доступ к совершению богослужений в святыне. Святослав говорил не о том, под чьей юрисдикцией должен быть монастырь, а привел пример Софии Киевской, в которой и ПЦУ, и УГКЦ обладают одинаковыми правами на совершение богослужений как в святыне для всего украинского народа.

Мы не хотим сегодня предъявлять какие-либо имущественные претензии кому-то. Но мы говорим, что это исторически большой духовный центр нашей церкви,

– подчеркнул Святослав.

В то же время епископ Белоцерковский ПЦУ Евстратий (Зоря) в комментарии 24 Каналу объяснил, что Почаевская Лавра была основана как православная святыня и большинство своей истории ею и оставалась, за исключением периода, когда Лавра являлась частью греко-католической церкви. Епископ убежден, что еще рано говорить о доступе к Лавре, пока она еще под контролем УПЦ МП, однако в ПЦУ абсолютно открыты для того, чтобы к Почаевской Успенской Лавре в составе ПЦУ имела доступ УГКЦ для молитвы и совершения богослужений.

Такая святыня должна быть местом, где совершается служение действительно Богу и служение украинскому народу, а не служение "русскому меру",

– подчеркнул Евстратий.

ПЦУ уже начала регистрацию монастыря Почаевская Лавра на территории святыни. Решением Синода священноархимандритом монастыря назначен митрополит Тернопольский и Кременецкий ПЦУ Нестор. В комментарии 24 Каналу владыка подчеркнул, что сейчас еще происходит регистрация устава монастыря, поэтому говорить о любых договорах или об обращении с вопросом предоставления нам храмов для служения, говорить рано. Эти вопросы в ПЦУ планируют поднимать тогда, когда будет оформлен полный пакет необходимых документов. Кроме того, митрополит Нестор отметил, что для перехода братии Лавры, прежде всего нужно выселение пророссийских обитателей. Также сейчас ПЦУ ведет переговоры с той частью братии монастыря, которая против "русского мира". Однако владыка не исключает того, что вся братия монастыря вместе с настоятелем могут перейти в ПЦУ. Правда, такой вариант, по его мнению, возможен, когда они увидят, что у Московского патриархата в Украине нет будущего. Относительно будущего монастыря митрополит Нестор убежден, что Почаевская Лавра должна стать православной украинской обителью. Будущее этой обители – православный украинский монастырь, братия которого состоит из монахов, всем сердцем переживающих за Украину, за ее народ, молятся за победу Украины над внешними и внутренними врагами, а также за спасение душ всего украинского народа,

– подчеркнул Нестор. В то же время митрополит Тернопольский и Кременецкий отмечает, что ПЦУ с радостью готова принимать паломников других конфессий, в том числе и УГКЦ, которые будут желать совершать богослужения в монастыре. В качестве примера митрополит привел святыни в Зарванице, которые являются частью УГКЦ, но там радостно принимают паломников из ПЦУ. Не все так просто: все ли объекты Лавры на балансе государства Правительство Виктора Януковича в 2003 году исключило Почаевскую Лавру из состава Кременец-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и только 15 лет спустя Кабмин вернул здания монастыря на баланс государства. В ответе на запрос 24 Канала в Министерстве культуры и информационной политики Украины предоставили перечень объектов Лавры, находящихся на балансе государства. Речь идет об: Успенском соборе;

Троицком соборе;

Монастырских кельях;

Архиерейском доме;

Лаврской колокольне;

Надвратном корпусе. То есть ряд других часовен и некоторых сооружений не находится на балансе государства. Но самое интересное в том, что в 2013 году на территории Лавры было завершено строительство Свято-Преображенского собора. К храму оборудовали отдельный въезд с парковкой. Таким образом, появляется серьезная коллизия – УПЦ МП можно выдворить из вышеупомянутых зданий, которые есть на балансе заповедника и, соответственно, являются собственностью государства, однако права собственности Свято-Преображенского собора не урегулированы. В Минкульте нам не ответили на вопрос о том, было ли строительство законным. Однако существование собора с отдельным входом и парковкой может означать, что УПЦ МП может все равно оставаться на территории Лавры, пользуясь теми объектами, которые не находятся на балансе государства, включая Свято-Преображенский собор. Поэтому над этим вопросом государству нужно будет работать в отдельности. Настоящее Лавры: чем живет сейчас монастырь Как уже упоминалось выше, в Почаевской Лавре агрессивно настроены против представителей других христианских конфессий, в частности католиков, греко-католиков и верующих Православной церкви Украины. Особенно против двух последних, называя их "униатами" и "раскольниками" соответственно. Сейчас наместником Лавры от УПЦ МП является митрополит Владимир (Мороз), занимающий этот пост с 1996 года. Этот митрополит известен прежде всего своими антивакцинаторскими заявлениями – в мае 2020 года он обвинил правительство Молдовы в сотрудничестве с известным американским бизнесменом и меценатом Биллом Гейтсом, который якобы из-за вакцин против коронавируса хотел "чипировать" людей. Сама же Лавра, как и другие находящиеся под контролем УПЦ МП святыни, во времена пандемии отметилась тотальным игнорированием карантина. Это в свое время привело к тому, что в Почаеве была сильная вспышка COVID-19, из-за которой город закрыли на въезд и выезд.

Нарушение карантина в Лавре на Пасху 2020 года / Скриншот с видео В ходе обысков в Почаевской духовной семинарии в декабре прошлого года сотрудники СБУ у ректора Йова Смакоуза обнаружили кремлевские методички. Также он в соцсетях через фейковый профиль распространял нарративы российской пропаганды, которые квалифицировали как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений. За это Смакоуза обязали выплатить штраф в размере 8500 гривен и еще 9000 за проведенные экспертизы.

В декабре 2022 года СБУ была с обысками в Почаевской духовной семинарии / Фото СБУ А вот на днях подозрение от СБУ получил 48-летний послушник Лавры, также активно распространявший пропаганду из-за запрещенных в Украине российских соцсетей, а также он оправдывал войну против Украины и хвалил оккупантов. В ходе расследования следователи установили, что у послушника Лавры есть непогашенная судимость за убийство.

СБУ разоблачила послушника Лавры / Фото СБУ А еще на днях в сети завирусилось видео издания hromadske, на котором прихожанки Лавры говорят, что "Путин – наш правитель", а ракетами по Украине словно бьет Бог. В Почаевской Лавре это видео назвали "постановой", однако это далеко не первый случай, когда поклонники РПЦ в Украине выражают откровенно антиукраинские взгляды. Верующие УПЦ МП в Почаеве удивляют своими "откровениями": смотрите видео

Крупнейший украинский монастырь Запада Украины и объединение христиан: будущее Лавры

Только 3 украинских монастыря удостоены статуса Лавры – Киево-Печерская, Святогорская и собственно Почаевская. То есть в Почаеве находится самый большой монастырь на Западе Украины, но сейчас он находится в подчинении УПЦ МП, то есть РПЦ в Украине.

Однако будем честными, влияние процессов русификации в определенных регионах было больше, чем в других. Учитывая исторические обстоятельства, он на Западе Украины несколько меньше. Но Почаевская Лавра стала буквальным оплотом русского мира в Тернопольской области. И все же, если можно сравнивать, то в Почаеве этот "оплот" был куда более мощным, чем, например, в Лаврах в Киеве или Святогорске.

Можно услышать немало историй о том, как монахи Почаевской Лавры отказывали в молитвах о здоровье христиан, крещенных в УГКЦ, бывших УАПЦ или УПЦ КП. То есть в Лавре враждебно настроены против других конфессий, что не совсем в духе христианства.

Пример Киево-Печерской Лавры показывает, что нет ничего невозможного, и московскую церковь из таких великих монастырей можно выселить. Учитывая проведенные обыски в храмах и монастырях УПЦ МП, все скандалы, связанные с тамошними священниками, епископами и митрополитами, и инициированный в Верховной Раде законопроект о запрещении деятельности УПЦ МП в Украине и расторжении соглашения с УПЦ МП касательно Киево-Печерской Лавры становится очевидным, что будущее Почаевской Лавры будет другим.

По всей вероятности, новым арендатором помещений Почаевской Лавры, которые находятся в собственности государства, станет Православная церковь Украины. Однако вероятно, что в таком случае духовенство и верующие УГКЦ будут иметь возможность совершать богослужения и молиться на территории этой святыни. Если ПЦУ и УГКЦ достигнут согласия по этому вопросу, это станет еще одним шагом для объединения украинских христиан, что особенно важно на фоне враждебности к другим конфессиям со стороны УПЦ МП.