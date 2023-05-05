Вопрос выдворения УПЦ МП из Почаева поднимался неоднократно. Верховная Рада уже инициировала расторжение договора аренды с пророссийской церковью.
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24 Канал разобрался в том, возможно ли сейчас расторгнуть договор и каким будет будущее Лавры в Тернопольской области.
История Почаевской Лавры: как монастырь оказался в руках РПЦ в Украине
2013 год. Я с отцом и двоюродным братом поехал в Почаев. Лучшее, что я запомнил из этой поездки – вкусная клубника, которую продавали местные у дороги.
Само посещение монастыря меня поразило совсем иначе. Первым вопросом 11-летнего мальчика, то есть меня, было: "Папа, а почему здесь все на русском?" Это было самым непонятным для меня, но папа сказал, что это церковнославянский. И это было еще более странным, ведь у меня в селе на Львовщине тоже молились на церковнославянском и звучал он иначе.
Затем мы решили дать карточку с именами родных и деньги на службу за здоровье. Тогда нас какая-то женщина на русском спросила: "А все крещены в канонической церкви? Не в раскольнической, не в униатской?" Снова удивление. Неужели есть разница, если Бог один? Это были вопросы, которые в 11 лет я понять не мог. Но можно в этом разобраться сейчас.
Почаевская Лавра является древним монастырем, основана еще во времена Киевской Руси. Скорее, во времена ее раздробленности – до или после монгольского нашествия в первой половине XIII века. Согласно одной из легенд, именно монгольское нашествие стало причиной основания монастыря на Почаевской горе – когда в 1240 году монголы разрушали Киев, тамошние монахи бежали на Запад и осели в Почаеве, где основали обитель.
Первые каменные храмы монастыря начали появляться в XV веке, а после Берестейской унии церквей 1596 года, в результате которой образовалась греко-католическая церковь, монастырь продолжал функционировать как православная святыня – большой вклад в развитие Лавры сделала шляхтянка Анна Гойская, которая, в частности, подарила обители чудотворную икону.
В первой половине XVIII века Почаевский монастырь стал святыней греко-католической церкви и принадлежал к Василианскому чину. Это время ознаменовало наибольшее развитие монастыря. Тогда же был построен главный собор – Святоуспенский. Также на территории монастыря начала действовать типография.
В 1773 году меценат Николай Потоцкий добился у Папы Римского Климента XIV коронации чудотворной иконы Богородицы, находящейся в монастыре.
После польского восстания в 1830-1831 годах российский император Николай I решил передать Почаевский монастырь Русской православной церкви. Спустя год монастырь получил статус Лавры.
В первой половине ХХ века Лавра переходила то во владение Австро-Венгрии, то снова Российской империи, то Польше. Все изменения сопровождались испытаниями для самого монастыря, ведь каждый новый "хозяин" пытался установить собственные правила.
Во времена, когда Почаев был в составе Польши, монастырь был под юрисдикцией православной церкви. В сентябре 1939 года, когда СССР начал вторжение в Польшу, Лавра снова попала под влияние РПЦ.
После всех перипетий во времена советской оккупации, в 1992 году настоятель Лавры епископ Яков поддержал тогдашнего главу УПЦ МП, а теперь почетного патриарха ПЦУ Филарета в решении об отделении от церкви Московского патриархата и восстановлении Киевского. Однако братия Лавры выступила против создания собственной украинской церкви, поэтому епископа Иакова фактически выгнали из монастыря.
Поэтому после этого Почаевская Лавра с каждым годом все больше и больше начала укрепляться как оплот "русского мира" на Западе Украины. В монастыре категорически враждебно настроены против верующих ПЦУ и УГКЦ и отказываются молиться за них, только предлагают "молитвы за обращение". Верующие других конфессий для братии Лавры стоят на одном уровне с убийцами или самоубийцами, поэтому утверждают, что просить молиться за них в монастыре – грех.
Многие попытки лишить УПЦ МП юрисдикции над святыней заканчивались ничем, ведь обычно это были общественные инициативы. Однако история с Киево-Печерской Лаврой четко показывает, что все возможно изменить, но для этого нужно приложить усилия.
Аренда на 49 лет: возможно ли расторгнуть договор сейчас и вернуть Лавру государству
УПЦ МП заключила договор аренды Почаевской Лавры, который действует до 2052 года. Он был заключен в 2003 году во времена, когда премьер-министром был печально известный Виктор Янукович. Этот договор можно расторгнуть, однако в комментарии Эспрессо.Запад глава Управления этнополитики, свободы совести и цифровых трансформаций Департамента культуры и туризма Тернопольской ОВА Игорь Кульчицкий отметил, что это не в юрисдикции местных властей.
По его словам, Почаевская Лавра находится на балансе Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника в подчинении Министерства культуры и информационной политики, поэтому именно оно может инициировать расторжение договора.
Фактически имущество остается на балансе заповедника, следовательно, Министерства культуры. Просто он находится в пользовании юридического лица – мужского монастыря Успенской Почаевской лавры. Механизмы разорвать эти договоры всегда есть, это вам скажет любой юрист. Конкретно к этой ситуации любые шаги может инициировать только Министерство культуры и заповедник, на балансе которого находится лавра,
– подчеркнул Кульчицкий.
Однако после того, как Минкульт в лице заповедника "Киево-Печерская Лавра" расторг договор об аренде помещений святыни со стороны УПЦ МП, Александр Ткаченко заявил, что уже начался процесс возвращения и Свято-Успенской Почаевской Лавры.
В то же время 7 апреля в Верховной Раде нардепы зарегистрировали проект обращения к правительству о расторжении с УПЦ МП договора аренды по сооружениям Почаевской Успенской лавры.
ПЦУ или УГКЦ: в какую церковь перейдет Почаевская Лавра
Еще зимой после того, как предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний провел несколько богослужений в Киево-Печерской Лавре, в сети украинцы начали активно обсуждать свое видение судьбы Почаевской Лавры. Кто видел ее как монастырь ПЦУ, а кто-то – УГКЦ. Обе версии фактически имеют право на существование и существуют до сих пор.
Теперь же на фоне того, что сейчас происходит трудный процесс выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры, дискуссии о Почаеве снова появляются.
Во времена Руси монастырь являлся частью Киевской митрополии, а в течение XVIII – XIX веков – частью нынешней УГКЦ.
В интервью "Украинской правде" предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что Украинская греко-католическая церковь не претендует на имущество монастыря, но хочет получить доступ к совершению богослужений в святыне. Святослав говорил не о том, под чьей юрисдикцией должен быть монастырь, а привел пример Софии Киевской, в которой и ПЦУ, и УГКЦ обладают одинаковыми правами на совершение богослужений как в святыне для всего украинского народа.
Мы не хотим сегодня предъявлять какие-либо имущественные претензии кому-то. Но мы говорим, что это исторически большой духовный центр нашей церкви,
– подчеркнул Святослав.
В то же время епископ Белоцерковский ПЦУ Евстратий (Зоря) в комментарии 24 Каналу объяснил, что Почаевская Лавра была основана как православная святыня и большинство своей истории ею и оставалась, за исключением периода, когда Лавра являлась частью греко-католической церкви. Епископ убежден, что еще рано говорить о доступе к Лавре, пока она еще под контролем УПЦ МП, однако в ПЦУ абсолютно открыты для того, чтобы к Почаевской Успенской Лавре в составе ПЦУ имела доступ УГКЦ для молитвы и совершения богослужений.
Такая святыня должна быть местом, где совершается служение действительно Богу и служение украинскому народу, а не служение "русскому меру",
– подчеркнул Евстратий.
Крупнейший украинский монастырь Запада Украины и объединение христиан: будущее Лавры
Только 3 украинских монастыря удостоены статуса Лавры – Киево-Печерская, Святогорская и собственно Почаевская. То есть в Почаеве находится самый большой монастырь на Западе Украины, но сейчас он находится в подчинении УПЦ МП, то есть РПЦ в Украине.
Однако будем честными, влияние процессов русификации в определенных регионах было больше, чем в других. Учитывая исторические обстоятельства, он на Западе Украины несколько меньше. Но Почаевская Лавра стала буквальным оплотом русского мира в Тернопольской области. И все же, если можно сравнивать, то в Почаеве этот "оплот" был куда более мощным, чем, например, в Лаврах в Киеве или Святогорске.
Можно услышать немало историй о том, как монахи Почаевской Лавры отказывали в молитвах о здоровье христиан, крещенных в УГКЦ, бывших УАПЦ или УПЦ КП. То есть в Лавре враждебно настроены против других конфессий, что не совсем в духе христианства.
Пример Киево-Печерской Лавры показывает, что нет ничего невозможного, и московскую церковь из таких великих монастырей можно выселить. Учитывая проведенные обыски в храмах и монастырях УПЦ МП, все скандалы, связанные с тамошними священниками, епископами и митрополитами, и инициированный в Верховной Раде законопроект о запрещении деятельности УПЦ МП в Украине и расторжении соглашения с УПЦ МП касательно Киево-Печерской Лавры становится очевидным, что будущее Почаевской Лавры будет другим.
По всей вероятности, новым арендатором помещений Почаевской Лавры, которые находятся в собственности государства, станет Православная церковь Украины. Однако вероятно, что в таком случае духовенство и верующие УГКЦ будут иметь возможность совершать богослужения и молиться на территории этой святыни. Если ПЦУ и УГКЦ достигнут согласия по этому вопросу, это станет еще одним шагом для объединения украинских христиан, что особенно важно на фоне враждебности к другим конфессиям со стороны УПЦ МП.