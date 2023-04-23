Двое представительниц Лавры заявили, что Украину бомбит не Путин, а Бог. Мол, это божье наказание за "беззаконие и непокорение власти".

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Верующие Почаевской лавры рассказывают такие же нарративы, как верующие из Киево-Печерской лавры

Женщины из Почаевской лавры назвали диктатора Владимира Путина "их правителем". При этом фамилию украинского президента они почему-то забыли.

Это наш правитель... А как же? Святейший патриарх и Путин, а на Киевской Руси – Зеленковский. Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь власти. Если не будут подчиняться власти... Янукович был – "мы не хотим его", дети такие маленькие на Майдане уходят... Не хочу даже говорить. Ты же ребенок, а ты против власти идешь,

– заявили представительницы УПЦ МП.

Также они начали утверждать, что мирные города Украины российские захватчики уничтожают не по приказу Путина. Как будто бы это Бог. Кроме этого, диктатор Путин якобы избраный Богом "владыка".

Это Бог (бомбит Украину). Он знаешь какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за непокорение, за непокорение власти. Кто что хочет, то и делает. Маленькие протестуют против Януковича,

– сказала одна из женщин.

Другая женщина добавила, что Путину бог дал право напасть на Украину. Кроме этого, женщины дали понять, что против Майдана и осуждают неповиновение любой власти, так что нельзя было сбрасывать Януковича. По их мнению, власть на земле устанавливает бог и нельзя проявлять "непокорность".