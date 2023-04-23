Возмутительный инцидент произошел 20 апреля в селе Попельня на юго-востоке Житомирской области. На заборе Свято-Николаевского храма был баннер, посвященный памяти погибших детей от рук российских оккупантов.

Смотрите также "Проклятия, угрозы, стычки": хронология выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Поклонница УПЦ МП оправдывает военные преступления россиян

Баннер установила инициативная группа религиозной общины ПЦУ. Там были игрушки и писанки от детей Попельнянщины.

К импровизированной стене памяти неравнодушные жители общины начали приносить цветы и детские игрушки, чтобы увековечить память о детях, невинных жертвах российских окупантов.

В Житомирской области прихожанка УПЦ МП испортила баннер: видео

Но к баннеру, как утверждает тероборона Попельнянского общества, пришла женщина, которая начала выкрикивать антиукраинские лозунги. Сообщается, что она вырезала из баннера слово "русские", забрала писанки и сказала, что этому не место у "русской церкви".

Поклонница УПЦ МП оправдывает военные преступления россиян: видео

В сообщении говорится, что женщина – прихожанка московского попа Петра Лысоса. В терробороне отмечают, что именно московский священнослужитель напоумил женщину осквернить баннер.

В Хмельницком московский священник избил военного