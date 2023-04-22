Известно, что мера пресечения попу УПЦ МП Игорю Слободяну Хмельницкий горрайонный суд избрал 20 апреля. Заметим, что он обвиняется в избиении бывшего военнослужащего Артура Ананьева.

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Сам появился в полиции и суде

Следует отметить, что прокурор ходатайствовал об избрании содержания под стражей Игоря Слободяна. Причиной такого желания стало уклонение священнослужителя от приглашений в органы следствия. Несмотря на это, суд взял попа УПЦ МП под личное обязательство. По сути, это предусматривается процессуальным законодательством по делам такого рода.

Заметим, что решение суда будет действовать до 9 июня. Если Игорь Слободян его не будет выполнять, то его ожидает штраф в размере более 5 тысяч гривен.

Интересно, что с журналистами по поводу укрывательства от следствия Игорь Слободян и его защитник Роман Костюк отказались общаться. Но во время судебного заседания адвокат заявил, что в течение нескольких недель его подзащитный жил у него и не выходил из дома. Он делал это, потому что боялся за безопасность своей семьи. Ведь в его сторону раздавались угрозы, а сама ситуация набрала немалый резонанс. Несмотря на это, Игорь Слободян в день судебного заседания добровольно явился в полицию, а затем – суд.

Что известно об избиении военного