Известно, что мера пресечения попу УПЦ МП Игорю Слободяну Хмельницкий горрайонный суд избрал 20 апреля. Заметим, что он обвиняется в избиении бывшего военнослужащего Артура Ананьева.
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Сам появился в полиции и суде
Следует отметить, что прокурор ходатайствовал об избрании содержания под стражей Игоря Слободяна. Причиной такого желания стало уклонение священнослужителя от приглашений в органы следствия. Несмотря на это, суд взял попа УПЦ МП под личное обязательство. По сути, это предусматривается процессуальным законодательством по делам такого рода.
Заметим, что решение суда будет действовать до 9 июня. Если Игорь Слободян его не будет выполнять, то его ожидает штраф в размере более 5 тысяч гривен.
Интересно, что с журналистами по поводу укрывательства от следствия Игорь Слободян и его защитник Роман Костюк отказались общаться. Но во время судебного заседания адвокат заявил, что в течение нескольких недель его подзащитный жил у него и не выходил из дома. Он делал это, потому что боялся за безопасность своей семьи. Ведь в его сторону раздавались угрозы, а сама ситуация набрала немалый резонанс. Несмотря на это, Игорь Слободян в день судебного заседания добровольно явился в полицию, а затем – суд.
Что известно об избиении военного
- Напомним, что священнослужитель УПЦ МП в одном из соборов Хмельницкого 2 апреля избил военного. Им оказался Артур Ананьев, который с самого начала полномасштабного вторжения добровольцем ушедший на фронт. Он стал в ряды 19 стрелкового батальона.
- Известно, что конфликт разразился тогда, когда защитник спросил присутствующих в храме, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они больше не ходили в Московский патриархат. После этого священнослужители избили нашего защитника.
- Интересно, что скоро Игорь Слободян написал заявление в полицию на Артура Ананьева. В нем он отметил, что на него якобы напали в Свято-Покровском кафедральном соборе.
- Наш защитник напомнил об опасности деятельности священнослужителей УПЦ МП. По его словам, попы Московского патриархата – первые, кто встречает оккупантов на захваченных территориях. А еще они часто корректируют огонь, который открывает враг.