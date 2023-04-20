Отец должен являться на допрос к следователю или прокурору по первому требованию. Об этом сообщил протоиерей УПЦ МП Виктор Палош, присутствовавший на заседании суда.

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Что известно о решении суда

Сидору инкриминируют "Разжигание религиозной розни". Суд подчеркнул, что у него есть личное обязательство не покидать Украину. Кроме того, он должен сдать загранпаспорт, а также появляться сразу на допрос следователю или прокурору по первому требованию.

Палош убежден, что решение суда справедливо. Однако он не согласен с теми претензиями, которые предъявляет прокурор.

Обратите внимание! Сидору 19 февраля 2012 Ужгородский горрайонный суд присудил ему три года лишения свободы условно. Причина – "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Защитницу УПЦ МП Кохановскую забрала полиция

Под Киево-Печерской Лаврой каждый день собираются митинги, поскольку пророссийские попы не собираются покидать помещение.

Одной из ярых защитниц УПЦ МП является Виктория Кохановская, о похищении которой 19 апреля заявили в московской церкви. Хотя на самом деле ее забрали в полицию. На похищение это никак не похоже.