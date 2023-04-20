Представители Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" пытались пройти в 39-й корпус Лавры, чтобы увидеть состояние помещения. Напомним, что 19 апреля представители УПЦ МП сорвали пломбировку на дверях и закрылись внутри.

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Прибыли спецназовцы в бронежилетах и красных беретах

Вход им перекрыли три верующих УПЦ МП, которые держали кресты в руках. К ним подбежали другие представители УПЦ МП, началась толкотня.

Однако полицейские смогли осторожно оттеснить верующих и представителей УПЦ МП, а представители заповедника попали внутрь корпуса 39.

По словам заместителя гендиректора Национального заповедника Александра Рудника, в помещении находятся неизвестные лица.

Что происходит сейчас

Правоохранители вывели людей, незаконно находившихся в помещении 39-го корпуса. Люди, приверженцы УПЦ МП, не хотели выходить из помещения и выполнять требование полицейских. Они сопротивлялись и кричали: "Фашисты". Полицейские устанавливают их личности.

В Лавру также приехали спецназовцы, чтобы избежать столкновений. Они в бронежилетах и красных беретах.

Полицейские диалога оттеснили около 50 представителей УПЦ МП от входа в 39-й корпус. Верующие УПЦ ПМ продолжают петь молитвенные песни "Иисус Воскресе…".

Спецназовцы выстроились на противоположной стороне и наблюдают за порядком. Полицейские также выводят наиболее активных поклонников УПЦ МП со второго этажа 39-го корпуса. Толкани, суток пока нет.

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