Представники Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" намагалися пройти до 39-го корпусу Лаври, аби побачити стан приміщення. Нагадаємо, що 19 квітня представники УПЦ МП зірвали пломбування на дверях та зачинилися всередині.
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Прибули спецпризначенці у бронежилетах та червоних беретах
Вхід їм перекрили три вірянки УПЦ МП, які тримали хрести у руках. До них підбігли інші представники УПЦ МП, розпочалася штовханина.
Однак, поліцейські змогли обережно відтиснути вірянок та представників УПЦ МП, а представники заповідника потрапили всередину корпусу 39.
З словами заступника гендиректора Національного заповідника Олександра Рудника у приміщенні перебувають невідомі особи.
Що відбувається зараз
Правоохоронці вивели людей, які незаконно знаходилися у приміщенні 39-го корпусу. Люди, прихильники УПЦ МП, не хотіли виходити з приміщення та виконувати вимогу поліцейських. Вони пручалися та кричали: "Фашисти". Наразі поліцейські встановлюють їхні особистості.
До Лаври також приїхали спецпризначенці, аби уникнути сутичок. Вони у бронежилетах та у червоних беретах.
Наразі поліцейські діалогу відтіснили близько 50 представників УПЦ МП від входу до 39-го корпусу. Віряни УПЦ ПМ продовжують співати молитовні пісні "Ісус Воскрєсє….".
Спецпризначенці вишикувалися на протилежному боці та спостерігають за порядком. Поліцейські також виводять найбільш активних прихильників УПЦ МП з другого поверху 39-го корпусу. Штовханини, суточок наразі немає.
На територію Лаври знов приїхали спецпризначенці: дивіться фото
Що відбувається у Києво-Печерській лаврі: останні новини
- У вівторок 19 квітня комісія Мінкульту вчергове прибула до Києво-Печерської лаври. Там вони провели огляд печер, якими користувалися священники УПЦ МП.
- Згодом віряни УПЦ МП блокували вхід комісії до одного з приміщень на території Лаври. На місце прибули правоохоронці, які спробували відтіснити натовп та відчинити будівлю заповідника.
- Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що комісія склала новий протокол, у якому мовиться про незадовільний стан приміщень Києво-Печерської лаври. За його словами, поліція ретельно перевіряє всі речі, які московські попи вивозять із заповідника.