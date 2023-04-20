Представники Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" намагалися пройти до 39-го корпусу Лаври, аби побачити стан приміщення. Нагадаємо, що 19 квітня представники УПЦ МП зірвали пломбування на дверях та зачинилися всередині.

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Прибули спецпризначенці у бронежилетах та червоних беретах

Вхід їм перекрили три вірянки УПЦ МП, які тримали хрести у руках. До них підбігли інші представники УПЦ МП, розпочалася штовханина.

Однак, поліцейські змогли обережно відтиснути вірянок та представників УПЦ МП, а представники заповідника потрапили всередину корпусу 39.

З словами заступника гендиректора Національного заповідника Олександра Рудника у приміщенні перебувають невідомі особи.

Що відбувається зараз

Правоохоронці вивели людей, які незаконно знаходилися у приміщенні 39-го корпусу. Люди, прихильники УПЦ МП, не хотіли виходити з приміщення та виконувати вимогу поліцейських. Вони пручалися та кричали: "Фашисти". Наразі поліцейські встановлюють їхні особистості.

До Лаври також приїхали спецпризначенці, аби уникнути сутичок. Вони у бронежилетах та у червоних беретах.

Наразі поліцейські діалогу відтіснили близько 50 представників УПЦ МП від входу до 39-го корпусу. Віряни УПЦ ПМ продовжують співати молитовні пісні "Ісус Воскрєсє….".

Спецпризначенці вишикувалися на протилежному боці та спостерігають за порядком. Поліцейські також виводять найбільш активних прихильників УПЦ МП з другого поверху 39-го корпусу. Штовханини, суточок наразі немає.

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