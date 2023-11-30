Утром 30 ноября сотрудники СБУ посетили с обысками Почаевскую лавру. Об этом сообщают источники 24 канала.
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Почему в лавре проводят обыски
По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры. Ожидаем детали.
Обыски в Почаевской лавре: фото источников 24 Канала
Напомним, еще в апреле 2023 года в сети распространяли видео с Почаевской лавры. На кадрах верующие заявили журналистам, что Путин – "избранный Богом владыка". Более того, по их мнению, мирные города Украины Путин уничтожает не просто так, а потому, что такое право ему якобы дал Бог. Мол, Украина должна быть наказана за "неподчинение" власти, то есть Януковичу.
Выселят ли УПЦ МП из Почаевской лавры
- 7 апреля 2023 года Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики предложил обратиться в Верховную Раду по поводу расторжения договора с УПЦ МП на аренду комплексов сооружений Почаевской лавры.
- Также Комитет предложил обратиться к правительству с просьбой проверить, соблюдает ли УПЦ МП условия договора.
- 23 апреля в Минкульте заявили, что комиссия по проверке Почаевской лавры уже создана. Кроме этого, у одного из храмов Кременецкого заповедника уже истек срок соглашения об использовании, однако представителей министерства к объекту не допускают. Глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что дело уже в местном суде.
- В тот же день СБУ сообщила о подозрении одному послушнику УПЦ МП из Почаевской лавры. Он публично оправдывал российскую агрессию против Украины и военные преступления оккупантов.