Утром 30 ноября сотрудники СБУ посетили с обысками Почаевскую лавру. Об этом сообщают источники 24 канала.

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Почему в лавре проводят обыски

По данным источников, предварительная причина визита – распространение российской идеологии представителями лавры. Ожидаем детали.

Обыски в Почаевской лавре: фото источников 24 Канала

Обратите внимание! Монастырь УПЦ (МП) имеет соглашение о безвозмездном пользовании Почаевской лаврой до 2052 года. Настоящий договор был отписан правительством Януковича в 2003 году.

Напомним, еще в апреле 2023 года в сети распространяли видео с Почаевской лавры. На кадрах верующие заявили журналистам, что Путин – "избранный Богом владыка". Более того, по их мнению, мирные города Украины Путин уничтожает не просто так, а потому, что такое право ему якобы дал Бог. Мол, Украина должна быть наказана за "неподчинение" власти, то есть Януковичу.

Выселят ли УПЦ МП из Почаевской лавры