Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

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Послушник з непогашеною судимістю за вбивство чекав на перемогу Росії

Слідчі СБУ розповіли, що 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври використовував профілі у заборонених російських соцмережах. Прибічник УПЦ МП активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Окрім того, він вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та намагався дискредитувати українських захисників.

За інформацією Офісу генпрокурора, зловмисник проживав на території Почаївської лаври з 2017 року. У поширених ним відеоматеріалах містилися публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресорки.

Висновки судової лінгвістичної експертизи підтвердили наявність в опублікованих послушником УПЦ МП матеріалах за березень 2022 – січень 2023 року:

виправдовування агресії Росії,

глорифікації військових країни-загарбниці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство. Досудове розслідування проводить СБУ,

– мовиться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ️

​стаття 436-2 – "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників";

стаття 111-1 – "колабораційна діяльність".

Послушник Почаївської лаври виправдовував російський напад / Фото Офісу генпрокурора і СБУ

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