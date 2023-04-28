Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.
Цікаво Божевільні артефакти УПЦ МП: у Києво-Печерській лаврі знайшли дивні манекени-пузані
Послушник з непогашеною судимістю за вбивство чекав на перемогу Росії
Слідчі СБУ розповіли, що 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври використовував профілі у заборонених російських соцмережах. Прибічник УПЦ МП активно поширював наративи кремлівської пропаганди.
Окрім того, він вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та намагався дискредитувати українських захисників.
За інформацією Офісу генпрокурора, зловмисник проживав на території Почаївської лаври з 2017 року. У поширених ним відеоматеріалах містилися публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресорки.
Висновки судової лінгвістичної експертизи підтвердили наявність в опублікованих послушником УПЦ МП матеріалах за березень 2022 – січень 2023 року:
- виправдовування агресії Росії,
- глорифікації військових країни-загарбниці.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Послушник має непогашену судимість за вбивство. Досудове розслідування проводить СБУ,
– мовиться у повідомленні.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ️
- стаття 436-2 – "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників";
- стаття 111-1 – "колабораційна діяльність".
Послушник Почаївської лаври виправдовував російський напад / Фото Офісу генпрокурора і СБУ
Зауважте Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – Малюк
Парафіяни УПЦ МП підтримують російську агресію
- Одна з парафіянок УПЦ МП біля Києво-Печерської лаври заперечила російську агресію проти України. За її словами, все нібито навпаки – окупанти відвойовують "свою територію".
- Своєю чергою, одна з настоятельок монастиря УПЦ МП на Волині молиться за Віктора Медведчука – кума кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Той буцімто допомагав у відновленні монастиря, коли ще не був у політиці.
- Раніше біля Києво-Печерської лаври правоохоронці затримали 4 вірян УПЦ МП. Вони зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника.
- Одній із запеклих захисниць УПЦ МП Вікторії Кохановській вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.