Глава СБУ Василь Малюк розповів, що наші суди винесли 7 вироків священникам московського патріархату. За його словами, контррозвідувальні заходи в УПЦ МП СБУ розпочала ще 2022 року.

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Що розповів глава СБУ про священників УПЦ МП

Василь Малюк розповів, що за обміном Україна передала двох священників УПЦ МП.

І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців,

– заявив Василь Малюк.

Він не назвав імені цього священника, однак пояснив, що в результаті контррозвідувальних заходів СБУ:

відкрили кримінальні справи щодо 61 священнослужителя;

суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога;

припинили громадянство України 19 священникам УПЦ МП.

Глава Служби безпеки України пояснив, що раніше вже говорив – наявність ряси та кадила не є обставиною, яка обтяжує, проте й не звільняє від кримінальної відповідальності.

"І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", – заявив очільник СБУ.

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