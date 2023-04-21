Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что наши суды вынесли 7 приговоров священникам московского патриархата. По его словам, контрразведывательные мероприятия в УПЦ МП СБУ начала еще в 2022 году.
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Что рассказал глава СБУ о священниках УПЦ МП
Василий Малюк рассказал, что по обмену Украина передала двух священников УПЦ МП.
И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – так, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих,
– заявил Василий Малюк.
Он не назвал имени этого священника, однако пояснил, что в результате контрразведывательных мер СБУ:
- возбудили уголовные дела в отношении 61 священнослужителя;
- суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага;
- прекратили гражданство Украины 19 священников УПЦ МП.
Глава Службы безопасности Украины пояснил, что ранее уже говорил – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, однако и не освобождает от уголовной ответственности.
"И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", – заявил глава СБУ.
Суд продлил меру пресечения Паше "Мерседесу"
- 21 апреля апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя). Его адвокаты потребовали отменить меру пресечения. Также они хотели, чтобы с Паши "Мерседеса" сняли браслет, потому что он якобы "вредит здоровью".
- Однако суд решил оставить бывшего главу Киево-Печерской Лавры под домашним арестом до 30 мая.
- Стоит отметить, что Павел Лебедь во время ареста живет в роскошном доме на 580 квадратов и цинично жалуется, что якобы не может зарядить электронный браслет, потому что "нет света".
- О подозрении Паше "Мерседесу" сообщили 1 апреля 2023 года. В частности, за разжигание религиозной розни и оправдание вооруженной агрессии России.
- Также Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры, во время которых Паша "Мерседес" говорит, что "все в Москву уже передали", Украина "провоцирует" Россию, на Западе нашего государства "нет украинцев" и призывает молиться за Кирилла и "никого не слушать". Кроме того, когда Россия захватила Херсон, то митрополит УПЦ МП говорил, что якобы люди там "довольны".