Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что наши суды вынесли 7 приговоров священникам московского патриархата. По его словам, контрразведывательные мероприятия в УПЦ МП СБУ начала еще в 2022 году.

Смотрите также : Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, который открыли попы УПЦ МП

Что рассказал глава СБУ о священниках УПЦ МП

Василий Малюк рассказал, что по обмену Украина передала двух священников УПЦ МП.

И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – так, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих,

– заявил Василий Малюк.

Он не назвал имени этого священника, однако пояснил, что в результате контрразведывательных мер СБУ:

возбудили уголовные дела в отношении 61 священнослужителя;

суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага;

прекратили гражданство Украины 19 священников УПЦ МП.

Глава Службы безопасности Украины пояснил, что ранее уже говорил – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, однако и не освобождает от уголовной ответственности.

"И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", – заявил глава СБУ.

Суд продлил меру пресечения Паше "Мерседесу"