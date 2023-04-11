Журналисты наведались в населенный пункт, где сейчас живет Павел Лебедь. В селе Вороньков, в 40 километрах от Киева, смеются со слов Павла. Ведь на территории двора два дома.

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"Да-да, такая маленькая тюрьма, всего-навсего на 580 квадратов, негде переночевать", – говорят местные жители.

Где на самом деле живет Паша "Мерседес"

Дом священника УПЦ МП расположен на улице Молодежной. Его окружает большой забор. Однако с другой стороны – незастроенный участок. Если обойти, то здание митрополита видно лучше.

Поодаль сквозь голые деревья дом из кирпича просматривается лучше: панорамные окна, балкончики, лепнина, дымоходы для каминов. Все – как вчера построено, явно за жильем и двором с экзотическими деревьями ухаживали,

– говорится в сообщении.

"Небольшой" дом Паши "Мерседеса"

Также из дома слышен звук службы. Неудивительно, ведь журналисты приехали в деревню 7 апреля в праздник Благовещения.

Один из сельских бизнесменов рассказал: "Паша спустился к ним со второго этажа, где продолжалось богослужение. Внизу было много прислуги. Так к митрополиту приехала "служба поддержки из Лавры", а может, близкие прихожане. Ну не для себя же ему править?" Мы с ребятами пошутили, сможет ли Паша убежать? Но нет: браслет как жучок работает, показывает на карте местонахождение. И ребята из СБУ следят".

Напротив входа в дом в тени стоит Skoda Octavia, внутри – большие мужчины. Они фотографируют всех, кто заходит в ворота или выходит из них. На вопрос журналистки, кто они ответили: "Лучше не спрашивайте".

Что говорят местные о жилье Павла Лебедя

Местная жительница Алла, живущая по соседству с Павлом Лебедем через огороды, вспоминает, что до 1 апреля в доме Павла не виднелся свет.

"Если там чего-то и не было, то быстро завезли и подключили. Нам в окна видно, как после 1 апреля имение засветилось, как елка по праздникам. А напротив дома Павла есть еще один, в таком же стиле. Это его казначея (казначея Лавры епископа Варсонофия, в мире – Василия Столяра – 24 Канал)", – рассказала женщина.

Во дворе – два дома

В 2015 году активисты Автомайдана сняли усадьбу Паши Мерседеса с коптера. Уже в 2016 году он пытался ее продать за 1,3 миллиона долларов. В объявлении говорилось, что дом:

с мраморным полом с подогревом;

мебелью, изготовленной западными мастерами;

хрустальными люстрами;

бытовой техникой от бренда SMEG (где один чайник стоит около 7 тысяч гривен, а холодильник и вовсе 128 тысяч).

Тогда же на фотографиях и видео было видно все 40 соток Павла. В частности, и то, что, кроме дома хозяина на 580 квадратных метров, там есть гостевой – на 170 квадратов. Также виднелась беседка, газоны, между ними – дорожки.

Хозяйство Паши "Мерседеса"

В Воронькове есть аграрное хозяйство "МПЧ "Агро". По данным сайта, оно занимается растениеводством и молочным скотоводством и обрабатывает 12 тысяч гектаров земли в Киевской, Черниговской, Житомирских областях.

Bihus.info сообщало, что компания принадлежит Александру Матвиенко, как и 400-й "Мерседес", на котором ездит Павел.

Переписал на водителя или управляющего, но это все его,

– рассказали журналистам в селе.

Галина, которой с виду лет 70, рассказала, что при советском союзе в селе был совхоз, а Паша "Мерседес" все выкупил и "многим людям в селе давал работу".

Мол, когда-то доярки получали втрое больше, чем учителя. Люди могли выписать и поросенка, и корову.

"Постепенно работы становилось меньше. У меня двух соседей сократили. А сейчас туда нанимают только западников". Говорят: "Местным работы нет". Живут работники на территории хозяйства, в общежитиях. Но я за другое хочу сказать: сколько Павел Дмитриевич помогал селу! И продукты школе и саду, и краску на окна, и бензин на школьные экскурсии, на олимпиады в Киев, а как кому надо машину на похороны – давал бесплатно", – рассказала женщина.

Однако одна из женщин, торгующая на импровизированном базаре, говорит, что люди забрали земли, которые раньше арендовал Павел. Он ведь мог платить молочными продуктами или яйцами, которые у людей есть свои. Более того, выплат могли ждать до Нового года. Другой предприниматель платит вовремя и дает продукты, которых у людей нет – сахар, муку, масло.

Он как на Лавру ехал или в Москву к своим дружкам-батюшкам, то творог (кисломолочный сыр – 24 Канал) и сливки покупал на базаре, потому что домашнее, хорошо, а не то намешанное из своего хозяйства,

– вспомнила одна из женщин.

Журналисты отмечают, что на Павла Лебедя в селе злые, ведь он олицетворяет московский патриархат, значит – российскую агрессию. Так, местный мужчина 53-летний Сергей Исай говорит, что давно нужно было закрыть этот патриархат, этот питомник Москвы.

Село Вороньков, где живет Пало Лебедь

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Обратите внимание! Согласно решению Шевченковского суда от 1 апреля, Павел Лебедь должен находиться под круглосуточным домашним арестом 60 дней – до 30 мая. Адвокат уже подал апелляцию по решению суда. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции о домашнем аресте митрополита УПЦ МП на 21 апреля.