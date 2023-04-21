Нагадаємо, що митрополиту 1 квітня обрали запобіжний захід. Він довго відмовлявся одягнути електронний браслет.
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Бідкання Паші "Мерседеса"
21 квітня відбувалося судове засідання, де розглядалася скарга митрополита на рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.
За словами "Мерседеса", в нього вдома нібито немає електрики, щоб зарядити електронний браслет. До того ж начебто відсутній зв'язок.
Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити,
– сказав митрополит УПЦ МП.
Окрім цього, Паша "Мерседес" вже встиг "перевзутися" і заявив, що нібито ніколи не був проти України.
"Те, що мені приписують, я ніколи не був проти держави і не буду. Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому домашній арешт впливає на проведення богослужіння", – наплів пропагандистський священник.
Скандальний Паша "Мерседес"
- Ченці московського патріархату мали покинути територію заповідника Києво-Печерська лавра 29 березня. Однак митрополит Паша "Мерседес" заявив, що вони не збираються цього робити, адже братії просто немає куди вивозити своє добро.
- До того ж Паша "Мерседес" поводився нахабно. Він намагався побити представників українських ЗМІ палицею, а також штовхнув журналістку.
- Окрім цього, в одній з телефонних розмов, яку перехопила СБУ, Павло назвав територіальну оборону "ублюдками".
- СБУ оголосила священнику про підозру за двома статтями. Мовиться про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, а також виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.