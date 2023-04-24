Настоятелька Святогірського Успенського Зимненського монастиря Стефана шокувала цинічними заявами. Вона розповіла, що щодня молиться за кума Путіна Віктора Медведчука.

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Одіозна Стефана стверджує, що ніколи не зраджує людей і Бога (ймовірно, її принципи не поширюються на Україну).

Тих (людей – 24 Канал), які допомагають, які відроджували. Я за них молюся. Але зв'язку в нас немає. Немає такого зв'язку, але я за них молюся. Молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обителі,

– видала настоятелька.

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Вона стверджує, що Медведчук нібито допомагав у відновленні монастиря, коли не був у політиці.

"Допомагали, спасали, коли в нас собор був в аварійному стані, і все інше. Стінка була в аварійному стані, теж руйнувалося. Він вже не в політиці був, а дуже багато допомагав. Не в політиці, просто особисто від себе допомагав", – виправдовується ігумена.

Зверніть увагу! 11 квітня на Волині заборонили діяльність УПЦ МП. Вже 21 квітня у Володимирі ухвалили указ про припинення договорів оренди землі під церкви Московського Патріархату. Зокрема, договори щодо оренди мають розірвати із Зимненським, Низкиничівським та Успенським монастирями УПЦ МП.

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