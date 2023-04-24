Настоятельница Святогорского Успенского Зимненского монастыря Стефана шокировала циничными заявлениями. Она рассказала, что каждый день молится за кума Путина Виктора Медведчука.

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Одиозная Стефана утверждает, что никогда не изменяет людям и Богу (вероятно, ее принципы не распространяются на Украину).

Тех (людей – 24 Канал), которые помогают, которые возрождали. Я о них молюсь. Но связи у нас нет. Нет такой связи, но я о них молюсь. Молюсь ежедневно. Ибо они очень многое сделали для возрождения обители,

– выдала настоятельница.

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Она утверждает, что Медведчук якобы помогал в восстановлении монастыря, когда не был в политике.

"Помогали, спасали, когда у нас собор был в аварийном состоянии, и все остальное. Стенка была в аварийном состоянии, тоже разрушалось. Он уже не в политике был, а очень много помогал. Не в политике, просто лично от себя помогал", – оправдывается игумена.

Обратите внимание! 11 апреля на Волыни запретили деятельность УПЦ МП. Уже 21 апреля во Владимире был принят указ о прекращении договоров аренды земли под церкви Московского Патриархата. В частности, договоры аренды должны расторгнуть с Зимненским, Низкиничевским и Успенским монастырями УПЦ МП.

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