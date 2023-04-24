Настоятельница Святогорского Успенского Зимненского монастыря Стефана шокировала циничными заявлениями. Она рассказала, что каждый день молится за кума Путина Виктора Медведчука.
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Почему предателя чтят в монастыре
Одиозная Стефана утверждает, что никогда не изменяет людям и Богу (вероятно, ее принципы не распространяются на Украину).
Тех (людей – 24 Канал), которые помогают, которые возрождали. Я о них молюсь. Но связи у нас нет. Нет такой связи, но я о них молюсь. Молюсь ежедневно. Ибо они очень многое сделали для возрождения обители,
– выдала настоятельница.
Представительница УПЦ МП молится о Медведчуке: смотрите видео
Она утверждает, что Медведчук якобы помогал в восстановлении монастыря, когда не был в политике.
"Помогали, спасали, когда у нас собор был в аварийном состоянии, и все остальное. Стенка была в аварийном состоянии, тоже разрушалось. Он уже не в политике был, а очень много помогал. Не в политике, просто лично от себя помогал", – оправдывается игумена.
Монахини Почаевской лавры раскинулись чепухой: что известно
- Министр культуры Александр Ткаченко недавно заявил, что комиссию для проверки состояния объектов Почаевской лавры, которыми пользуется УПЦ МП, уже создали.
- Журналисты "Общественного" посетили святыню и спросили местных монахинь, что они думают о войне. Двое представительниц Лавры заявили, что Украину бомбит не Путин, а Бог. Мол, это божье наказание за "беззаконие и непокорение власти".
- Женщины из Почаевской лавры назвали диктатора Владимира Путина "их правителем". Кроме этого, диктатор Путин якобы избран Богом "владыка".
- Другая женщина добавила, что Путину бог дал право напасть на Украину. Кроме этого, женщины дали понять, что против Майдана и осуждают неповиновение любой власти, так что нельзя было сбрасывать Януковича. По их мнению, власть на земле устанавливает бог и нельзя проявлять "непокорность".