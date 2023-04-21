За клопотанням Печерської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту 4 підозрюваним у хуліганських діях на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
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Що загрожує "активістам"
За рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня 2023 року, ще один – до 19 травня 2023 року.
Як повідомлялося, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", зламавши захисні ролети та двері вказаної будівлі.
Дії порушників кваліфіковано, як хуліганство. Це є грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що пов’язане з опором працівникові правопорядку.
Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Зазначимо, що слідство ще триває.
Що відомо про Вікторію Кохановську
- 19 квітня правоохоронці затримали 4 вірян УПЦ МП, які вчиняли хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, парафіяни зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника. Однією з запеклих захисниць УПЦ МП є Вікторія Кохановська.
- В УПЦ МП того ж дня заявили, що жінку викрали правоохоронці. Вони опублікували відео, на якому начебто Вікторію спершу просять кудись пройти, на що вона відповідає відмовою. Уже через декілька секунд жінка починає верещати, ймовірно, через те, що її силою кудись потягнули.
- Варто зауважити, що втретє кадри на змонтованому відео перемикнулися на нібито зйомку в авто правоохоронців. Тут варто звернути увагу на те, що жінка в кадр не потрапила, як і будь-які візуальні підтвердження, що зйомка відбувалася в машині поліцейських.
- Ба більше, якщо вона втратила свідомість, то незрозуміло, хто вів зйомку. Вона, варто зауважити, чомусь одразу відбувалася з переднього сидіння автомобіля.
- 39-річна Вікторія Кохановська родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Вона є головою громадської організації "Жіноча сила України".
- Вперше про захисницю УПЦ МП стало відомо наприкінці березня, коли вона влаштувала перепалку з журналістами через рішення щодо Лаври. Тоді вона заявила, що на людей навмисно ставлять тавро "московського патріархату".