Вони опублікували відео, на якому начебто Вікторію спершу просять кудись пройти, на що вона відповідає відмовою. Уже через декілька секунд жінка починає верещати, ймовірно, через те, що її силою кудись потягнули.

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Вікторію Кохановську затримали правоохоронці

Усе це на фейсбук-сторінці Української православної церкви назвали викраденням під час прямого ефіру. Як заявили в УПЦ МП, очевидці на місці подій повідомили, що таким чином поліція нібито забрала саме Вікторію Кохановську.

Так, на відео задля підтвердження кадри різко перемикаються на зйомку з чужого телефону. На них видно, що поблизу дійсно перебувала автівка правоохоронців, біля якої збирався натовп та були чутні крики. Також з натовпу доносилося, що "Вікторію грузять в поліцію".

Зазначимо, що на фейсбук-сторінці громадської організації "Жіноча сила України", головою якої є Вікторія, також опублікували відео затримання. На ньому люди аплодують діям поліції та кричать "Віку на нари".

Правоохоронці затримали Вікторію Кохановську: відео

Після цього кадри, опубліковані УПЦ МП, знову перемикаються уже на події у салоні автівки, де чоловіки переговорюються щодо рішення "затримання". Буцімто вони самі вирішили запхати жінку в салон, коли вона підійшла та почала провокувати конфлікт. Під час цього звучить фраза, що нібито Вікторія знепритомніла.

Моменти, що викликають сумніви щодо "викрадення"

Варто зауважити, що втретє кадри на змонтованому відео перемикнулися на нібито зйомку в авто правоохоронців. Тут варто звернути увагу на те, що жінка в кадр не потрапила, як і будь-які візуальні підтвердження, що зйомка відбувалася в машині поліцейських.

Ба більше, якщо вона втратила свідомість, то незрозуміло, хто вів зйомку. Вона, варто зауважити, чомусь одразу відбувалася з переднього сидіння автомобіля.

Також зауважимо, що незрозумілий і висновок попів УПЦ МП щодо викрадення, адже про це у їхньому відео – ні слова. Ба більше, сама Вікторія на фейсбук-сторінці написала, що її лише затримали.

Зазначимо, що наразі коментарів щодо інциденту від правоохоронних органів Київщини немає.

Моменти начебто викрадення Кохановської: відео

Що відомо про Вікторію Кохановську