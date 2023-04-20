Вони опублікували відео, на якому начебто Вікторію спершу просять кудись пройти, на що вона відповідає відмовою. Уже через декілька секунд жінка починає верещати, ймовірно, через те, що її силою кудись потягнули.
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Вікторію Кохановську затримали правоохоронці
Усе це на фейсбук-сторінці Української православної церкви назвали викраденням під час прямого ефіру. Як заявили в УПЦ МП, очевидці на місці подій повідомили, що таким чином поліція нібито забрала саме Вікторію Кохановську.
Так, на відео задля підтвердження кадри різко перемикаються на зйомку з чужого телефону. На них видно, що поблизу дійсно перебувала автівка правоохоронців, біля якої збирався натовп та були чутні крики. Також з натовпу доносилося, що "Вікторію грузять в поліцію".
Зазначимо, що на фейсбук-сторінці громадської організації "Жіноча сила України", головою якої є Вікторія, також опублікували відео затримання. На ньому люди аплодують діям поліції та кричать "Віку на нари".
Правоохоронці затримали Вікторію Кохановську: відео
Після цього кадри, опубліковані УПЦ МП, знову перемикаються уже на події у салоні автівки, де чоловіки переговорюються щодо рішення "затримання". Буцімто вони самі вирішили запхати жінку в салон, коли вона підійшла та почала провокувати конфлікт. Під час цього звучить фраза, що нібито Вікторія знепритомніла.
Моменти, що викликають сумніви щодо "викрадення"
Варто зауважити, що втретє кадри на змонтованому відео перемикнулися на нібито зйомку в авто правоохоронців. Тут варто звернути увагу на те, що жінка в кадр не потрапила, як і будь-які візуальні підтвердження, що зйомка відбувалася в машині поліцейських.
Ба більше, якщо вона втратила свідомість, то незрозуміло, хто вів зйомку. Вона, варто зауважити, чомусь одразу відбувалася з переднього сидіння автомобіля.
Також зауважимо, що незрозумілий і висновок попів УПЦ МП щодо викрадення, адже про це у їхньому відео – ні слова. Ба більше, сама Вікторія на фейсбук-сторінці написала, що її лише затримали.
Зазначимо, що наразі коментарів щодо інциденту від правоохоронних органів Київщини немає.
Моменти начебто викрадення Кохановської: відео
Що відомо про Вікторію Кохановську
- 39-річна Вікторія Кохановська родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Вона є головою громадської організації "Жіноча сила України".
- Вперше про захисницю УПЦ МП стало відомо наприкінці березня, коли вона влаштувала перепалку з журналістами через рішення щодо Лаври. Тоді вона заявила, що на людей навмисно ставлять тавро "московського патріархату".
- Ба більше, вона пригрозила, що за виселення московських попів з Лаври відповідальність буде нести не лише українська влада, а й журналісти. А також казала, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян щодо релігійних переконань.
- Щодо виселення попів з Лаври вона також заявляла: "Це все закінчиться ліквідацією влади в Україні. Ніякої влади в Україні не буде! Бо Українська православна церква є душею українського народу".
- 10 квітня жінка записала нове відеозвернення, де обурилась, що УПЦ МП звинуватили в загрозі національній безпеці. При цьому видала, що загрозу нацбезпеці несуть "чиновники, які махають прапорами". Через годину Кохановську таки забрали на допит до СБУ.
- Однак вона не зупинилася, у Чистий четвер 13 квітня принесла віника до Лаври та влаштувала провокацію. Жінка, як завжди, обвинуватила в усіх бідах України правоохоронців та владу.