Спершу про це заявила сама жінка, вона показала журналістам повістку до СБУ, у якій вказано, що вона проходить свідком у справі, проте невідомо, що за справа. 24 Канал звернувся по коментар до СБУ за роз'ясненням деталей справи.

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У повістці, яку показала Вікторія Кохановська, зазначено лише номер провадження – усі подробиці засекречені через режим воєнного часу.



Кохановська показала повістку до СБУ / Фото з телеграм-каналів

У мережі опублікували відео, де шанувальницю УПЦ МП у супроводі правоохоронців садять в автомобіль та, ймовірно, відвозять на допит в управління СБУ.

Кохановську забрали на допит до СБУ: відео

Нові провокативні заяви

За годину до цього Кохановська записала своє нове відеозвернення та опублікувала його у себе на фейсбук-сторінці, де та обурилась, що УПЦ МП звинуватили у тому, що організація несе загрозу національній безпеці. При цьому видала, що загрозу нацбезпеці несуть "чиновники, які махають прапорами".

Нова провокативна заява Кохановської: відео

Чим прославилась "активістка" УПЦ МП

Кохановська, яка називає себе правозахисницею, у своїх зверненнях погрожувала, що парафіяни Московського патріархату вийдуть на вулиці "на хресну ходу" через виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.

Вона також казала, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян щодо релігійних переконань.

Під час виселення Московської церкви з Лаври Вікторія Кохановська заявила про поділ України, тому що, на її думку, саме Московська церква була "душею України".

Це все закінчиться ліквідацією влади в Україні. Ніякої влади в Україні не буде! Бо Українська православна церква є душею українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде далі, то Буковина відійде до Румунії, Закарпаття відійде до Угорщини, а до Польщі відійде Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ!

– викрикувала Кохановська.