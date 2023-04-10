Сначала об этом заявила сама женщина, она показала журналистам повестку СБУ, в которой указано, что она проходит свидетелем по делу, однако неизвестно, что за дело. 24 Канал обратился за комментарием к СБУ за разъяснением деталей дела.

Смотрите также Изгнание монахов из Лавры "спровоцирует потоп": верующие УПЦ МП пугают киевлян феерическими вымыслами

В повестке, которую показала Виктория Кохановская, указан только номер производства – все подробности засекречены из-за режима военного времени.



Кохановская показала повестку в СБУ / Фото из телеграмм-каналов

В сети опубликовали видео, где поклонницу УПЦ МП в сопровождении правоохранителей сажают в автомобиль и, вероятно, увозят на допрос в управление СБУ.

Кохановскую забрали на допрос в СБУ: видео

Новые провокационные заявления

За час до этого Кохановская записала свое новое видеообращение и опубликовала его у себя на фейсбук-странице, где возмутилась, что УПЦ МП обвинили в том, что организация несет угрозу национальной безопасности. При этом издала, что угрозу нацбезопасности несут "махающие флагами" чиновники.

Новое провокационное заявление Кохановской: видео

Чем прославилась "активистка" УПЦ МП

Кохановская, называющая себя правозащитницей, в своих обращениях угрожала, что прихожане Московского патриархата выйдут на улицы "на крестный ход" из-за выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Она также говорила, что в Украине якобы проходят преследования граждан по религиозным убеждениям.

Во время выселения Московской церкви из Лавры Виктория Кохановская заявила о разделе Украины, потому что, по ее мнению, именно Московская церковь была душой Украины.

Это все закончится ликвидацией властей в Украине. Никакой власти в Украине не будет! Потому что Украинская православная церковь есть душа украинского народа. Если вы хотите знать, что будет дальше, то Буковина отойдет в Румынию, Закарпатье отойдет в Венгрию, а в Польшу отойдет Львов, Тернополь и Ивано-Франковск!

– выкрикивала Кохановская.