Они опубликовали видео, на котором вроде бы Викторию сначала просят куда-то пройти, на что она отвечает отказом. Уже через несколько секунд женщина начинает визжать, вероятно, потому, что ее силой куда-то потащили.

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Викторию Кохановскую задержали правоохранители

Все это на фейсбук-странице Украинской православной церкви назвали похищением во время прямого эфира. Как заявили в УПЦ МП, очевидцы на месте событий сообщили, что таким образом полиция якобы забрала Викторию Кохановскую.

Так, на видео для подтверждения кадры резко переключаются на съемку с чужого телефона. На них видно, что поблизости действительно находился автомобиль правоохранителей, возле которого собиралась толпа и были слышны крики. Также из толпы доносилось, что "Викторию грузят в полицию".

Отметим, что на фейсбук-странице общественной организации "Женская сила Украины", главой которой является Виктория, также опубликовали видео задержания. На нем люди аплодируют действиям полиции и кричат "Вику на нары".

Правоохранители задержали Викторию Кохановскую: видео

После этого кадры, опубликованы УПЦ МП, снова переключаются уже на события в салоне автомобиля, где мужчины переговариваются по решению "задержания". Будто бы они сами решили засунуть женщину в салон, когда она подошла и начала провоцировать конфликт. Во время этого звучит фраза, что якобы Виктория потеряла сознание.

Моменты, вызывающие сомнения в "похищении"

Стоит заметить, что третий раз кадры на смонтированном видео переключились на якобы съемку в авто правоохранителей. Однако и здесь стоит обратить внимание на то, что женщина в кадр не попала, как и какие-либо визуальные подтверждения, что съемка происходила в машине полицейских.

Более того, если она потеряла сознание, то непонятно, кто вел съемку. Она, стоит заметить, почему-то сразу происходила с переднего сиденья автомобиля.

Также заметим, что непонятно и заключение попов УПЦ МП о похищении, ведь об этом в их видео – ни слова. Более того, сама Виктория на фейсбук-странице написала, что ее только задержали.

Отметим, что комментариев по поводу инцидента от правоохранительных органов Киевщины нет.

Моменты вроде бы похищения Кохановской: видео

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