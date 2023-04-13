Соответствующее видео было распространено в сети. На кадрах Кохановскую оцепила группа мужчин, призывающих ее ехать в Москву, пишет 24 Канал.

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Активисты еще раз пытались изгнать УПЦ МП из Лавры

Около ста активистов еще раз пришли к стенам Киево-Печерской лавры. Символично, что именно в Чистый четверг украинцы пытались очистить святыню от московских попов.

Кохановская принесла веника в Лавру: видео "Обозревателя"

Однако вскоре появилась Кохановская, которая начала размахивать веником перед лицами людей. "Защитница" УПЦ МП традиционно снимала все на свой телефон, выкрикивала разные чепухи и провоцировала на конфликт.

У вас толока объявлена. Вот веники в зубы и пошли заметать! Тряпку в зубы и пошел мыть пол,

– отвечала Кохановская.

Также она, как всегда, обвинила во всех бедах Украины правоохранителей и власть. Впоследствии у поклонницы Московского патриархата произошло биполярное расстройство. И уже через 5 минут она растерянно спрашивала, почему СБУ ее не защищает.

Кохановская и СБУ: что известно