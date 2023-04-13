Соответствующее видео было распространено в сети. На кадрах Кохановскую оцепила группа мужчин, призывающих ее ехать в Москву, пишет 24 Канал.
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Активисты еще раз пытались изгнать УПЦ МП из Лавры
Около ста активистов еще раз пришли к стенам Киево-Печерской лавры. Символично, что именно в Чистый четверг украинцы пытались очистить святыню от московских попов.
Кохановская принесла веника в Лавру: видео "Обозревателя"
Однако вскоре появилась Кохановская, которая начала размахивать веником перед лицами людей. "Защитница" УПЦ МП традиционно снимала все на свой телефон, выкрикивала разные чепухи и провоцировала на конфликт.
У вас толока объявлена. Вот веники в зубы и пошли заметать! Тряпку в зубы и пошел мыть пол,
– отвечала Кохановская.
Также она, как всегда, обвинила во всех бедах Украины правоохранителей и власть. Впоследствии у поклонницы Московского патриархата произошло биполярное расстройство. И уже через 5 минут она растерянно спрашивала, почему СБУ ее не защищает.
Кохановская и СБУ: что известно
- 10 апреля прихожанку УПЦ МП Викторию Кохановскую, предварительно озвучившую скандальные заявления из-за выселения московского патриархата из Киево-Печерской лавры, забрали на допрос в СБУ.
- Сначала об этом заявила сама женщина, она показала журналистам повестку СБУ, в которой указано, что она проходит свидетелем по делу, однако неизвестно, что за дело. В повестке, которую показала Виктория Кохановская, указан только номер производства – все подробности засекречены из-за режима военного времени.
- Впоследствии в сети опубликовали видео, где поклонницу УПЦ МП в сопровождении правоохранителей сажают в автомобиль и, вероятно, увозят на допрос в управление СБУ.
- За час до этого Кохановская записала свое новое видеообращение и опубликовала его у себя на фейсбук-странице, где возмутилась, что УПЦ МП обвинили в том, что организация несет угрозу национальной безопасности. При этом издала, что угрозу нацбезопасности несут "махающие флагами" чиновники.