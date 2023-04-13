Відповідне відео поширили у мережі. На кадрах Кохановську оточила група чоловіків, які закликають її їхати до Москви, пише 24 Канал.
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Активісти вкотре намагались вигнати УПЦ МП з Лаври
Близько ста активістів вкотре прийшли до стін Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме у Чистий четвер українці намагались "очистити" святиню від московських попів.
Кохановська принесла віника до Лаври: відео "Обозревателя"
Однак згодом з'явилась Кохановська, яка почала розмахувати віником перед обличчями людей. "Захисниця" УПЦ МП традиційно знімала все на свій телефон, викрикувала різні нісенітниці та провокувала на конфлікт.
У вас толока оголошена. Нате віники в зуби й пішли замітати! Тряпку в зуби і пішов мити підлогу,
– відповідала Кохановська.
Також вона, як завжди, обвинуватила в усіх бідах України правоохоронців та владу. Згодом у прихильниці Московського патріархату стався біполярний розлад. І вже через 5 хвилин вона розгублено питала, чому СБУ її не захищає.
Кохановська і СБУ: що відомо
- 10 квітня парафіянку УПЦ МП Вікторію Кохановську, яка попередньо озвучила скандальні заяви через виселення московського патріархату з Києво-Печерської лаври, забрали на допит до СБУ.
- Спершу про це заявила сама жінка, вона показала журналістам повістку до СБУ, у якій вказано, що вона проходить свідком у справі, проте невідомо, що за справа. У повістці, яку показала Вікторія Кохановська, зазначено лише номер провадження – усі подробиці засекречені через режим воєнного часу.
- Згодом у мережі опублікували відео, де шанувальницю УПЦ МП у супроводі правоохоронців садять в автомобіль та, ймовірно, відвозять на допит в управління СБУ.
- За годину до цього Кохановська записала своє нове відеозвернення та опублікувала його у себе на фейсбук-сторінці, де та обурилась, що УПЦ МП звинуватили у тому, що організація несе загрозу національній безпеці. При цьому видала, що загрозу нацбезпеці несуть "чиновники, які махають прапорами".