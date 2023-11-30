Чтобы решение суда наконец выполнили, туда пришли правоохранители. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко. Собор передали Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, информирует 24 Канал.

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На территории собора также находилось регентское училище. Студентов и преподавателей перевезли в помещения, которые заранее подготовили. Там они смогут продолжить обучение.

Благодарю полицейских и сотрудников других правоохранительных структур за качественно выполненную профессиональную работу. Все мероприятия прошли с соблюдением действующего законодательства и без нарушений общественного порядка,

– написал Зюбаненко.

УПЦ МП должна освободить церковь в Киевской области

Религиозная община должна освободить Михайловскую церковь в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Такое решение принял хозяйственный суд Киевской области, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики. Так Фемида поддержала государственный историко-этнографический заповедник "Переяслав".

Как сообщало одно из местных изданий, при Викторе Януковиче здание передали УПЦ МП. По словам директора заповедника "Переяслав", Минкульт в 2010 году обязал экс-руководителя заведения заключить соглашение со Свято-Михайловским приходом УПЦ. Все, чтобы землю передали на постоянное безвозмездное пользование.

В Госэтнополитике сообщили, что по состоянию на 1 ноября после начала полномасштабного вторжения в ПЦУ перешли 884 религиозные общины УПЦ МП.