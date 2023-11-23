Таким образом, апелляционный суд поддержал Национальный историко-этнографический заповедник "Переяслав".

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УПЦ МП должен освободить церковь в Переяславе

В Минкульте отметили, что хозяйственный суд Киевской области вынес решение в пользу Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" по делу о Михайловской церкви. Так, религиозную общину УПЦ МП обязали освободить помещение Свято-Михайловского храма.

Религиозное общество не согласовало с решением суда, на что подала апелляцию. Однако Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе предварительное решение судебной инстанции. Следует отметить, что Министерство культуры и информационной политики сыграло в этом деле роль третьей стороны.

Как сообщает местное издание "Переяслав.City", ранее в помещении и на территории Михайловской церкви работали Музей народной одежды Центрального Приднепровья и Музей древнерусской архитектуры Переяслава.

Однако при Януковиче историческое здание передали УПЦ МП. Директор заповедника "Переяслав" Александр Колыбенко рассказал, что в 2010 году Минкульт обязал бывшего руководителя заведения заключить договор со Свято-Михайловским приходом УПЦ на постоянное безвозмездное пользование землей.

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