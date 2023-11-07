Источники в правоохранительных органах рассказали 24 Каналу детали обысков. Отмечают, что следователи СБУ наведались в село Русские Геевцы в Свято-Михайловский храм, а также в село Червоное в церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
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СБУ продолжает проводить мероприятия по безопасности в представительствах пророссийской церкви в Украине. Сегодня проверка проходит на Закарпатье, где УПЦ МП имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов,
– сообщили правоохранители.
Правоохранители наведались в храмы, где прославляли "русский мир" / Фото источники 24 Канала
Правоохранители проверяют информацию о том, что в указанных храмах молились за "русское высокое духовенство", которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину.
"Монахи оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную вражду", – добавили источники.
СБУ также проверяет законность размещения храмов на земельных участках.
Обыски проводят в двух храмах / Фото источники 24 Канала
СБУ впоследствии предоставит детали обысков и выявленные факты / Фото источники 24 Канала
Больше о "деятельности" УПЦ МП во время войны
Кремль использует УПЦ МП как инструмент "мягкой силы". Нельзя утверждать, что все 90% ее священников являются коллаборантами, открытых агентов среди них немного, но другие тоже работают "на благо России", что подрывает национальную идентичность украинцев.
А потому, в Украине начались массовые проверки "деятельности" клириков УПЦ МП и большинство проверок показали, что их церковь преданно служит России. В то же время публично московский патриархат подает все как "преследование" и призывает к "смирению".
Покажем это на примере: московский патриархат в Украине говорит, что идентичность не важна, надо быть добрым и смиренным. В то время как московский патриархат в России оправдывает и поддерживает мобилизацию. Более того, призывает идти убивать украинцев.
То есть, фактически этот самый патриархат в Украине убеждает, что не стоит сопротивляться. Поэтому, несмотря на все убеждения московских попов, украинцы должны понимать важность сопротивления и не быть "подданными" русской церкви.