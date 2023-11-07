Источники в правоохранительных органах рассказали 24 Каналу детали обысков. Отмечают, что следователи СБУ наведались в село Русские Геевцы в Свято-Михайловский храм, а также в село Червоное в церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

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СБУ продолжает проводить мероприятия по безопасности в представительствах пророссийской церкви в Украине. Сегодня проверка проходит на Закарпатье, где УПЦ МП имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов,

– сообщили правоохранители.



Правоохранители наведались в храмы, где прославляли "русский мир" / Фото источники 24 Канала

Правоохранители проверяют информацию о том, что в указанных храмах молились за "русское высокое духовенство", которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину.

"Монахи оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную вражду", – добавили источники.

СБУ также проверяет законность размещения храмов на земельных участках.



Обыски проводят в двух храмах / Фото источники 24 Канала



СБУ впоследствии предоставит детали обысков и выявленные факты / Фото источники 24 Канала

Важно! Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, который запускает процесс запрета Украинской православной церкви (до недавнего времени – Московского патриархата), несмотря на все их убеждения в том, что их церковь не имеет связей с Россией.

Больше о "деятельности" УПЦ МП во время войны

Кремль использует УПЦ МП как инструмент "мягкой силы". Нельзя утверждать, что все 90% ее священников являются коллаборантами, открытых агентов среди них немного, но другие тоже работают "на благо России", что подрывает национальную идентичность украинцев.

А потому, в Украине начались массовые проверки "деятельности" клириков УПЦ МП и большинство проверок показали, что их церковь преданно служит России. В то же время публично московский патриархат подает все как "преследование" и призывает к "смирению".

Покажем это на примере: московский патриархат в Украине говорит, что идентичность не важна, надо быть добрым и смиренным. В то время как московский патриархат в России оправдывает и поддерживает мобилизацию. Более того, призывает идти убивать украинцев.

То есть, фактически этот самый патриархат в Украине убеждает, что не стоит сопротивляться. Поэтому, несмотря на все убеждения московских попов, украинцы должны понимать важность сопротивления и не быть "подданными" русской церкви.