Джерела у правоохоронних органах розповіли 24 Каналу деталі обшуків. Зазначають, що слідчі СБУ навідались в село Руські Геївці у Свято-Михайлівський храм, а також у село Червоне в храм Різдва Божої матері.

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СБУ продовжує проводити безпекові заходи в представництвах проросійської церкви в Україні. Сьогодні перевірка відбувається на Закарпатті, де УПЦ МП має сильні позиції та розгалужену мережу агітаційних пунктів,

– повідомили правоохоронці.



Правоохоронці навідались до храмів, де прославляли "руський мир" / Фото джерела 24 Каналу

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що у вказаних храмах молилися за "російське високе духовенство", яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну.

"Ченці виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу", – додали джерела.

СБУ також перевіряє законність розміщення храмів на земельних ділянках.



Обшуки проводять у двох храмах / Фото джерела 24 Каналу



СБУ згодом надасть деталі обшуків та виявлені факти / Фото джерела 24 Каналу

Важливо! Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт, який запускає процес заборони Української православної церкви (донедавна – Московського патріархату), попри усі їх переконання у тому, що їх церква немає зв'язків з Росією.

Більше про "діяльність" УПЦ МП у час війни

Кремль використовує УПЦ МП як інструмент "м'якої сили". Не можна стверджувати, що всі 90% її священників є колаборантами, відкритих агентів серед них небагато, але інші теж працюють "на благо Росії", що підважує національну ідентичність українців.

А тому, в Україні почались масові перевірки "діяльності" кліриків УПЦ МП і більшість перевірок показали, що їх церква віддано служить Росії. Водночас публічно московський патріархат подає усе як "переслідування" і закликає до "смирення".

Покажемо це на прикладі: московський патріархат в Україні каже, що ідентичність не важлива, треба бути добрим і смиренним. Тоді як, московський патріархат у Росії виправдовує і підтримує мобілізацію. Ба більше, закликає йти вбивати українців.

Тобто, фактично цей самий патріархат в Україні переконує, що не варто чинити спротиву. Тож, попри усі переконання московських попів, українці мають розуміти важливість спротиву і не бути "підданими" російській церкві.