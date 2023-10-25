Настоятель храму УПЦ МП Шосткинського району входив до агентурного апарату російських спецслужб. Насамперед ворога цікавила геолокація підрозділів ЗСУ та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі.

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Священник московської церкви працював на ворога

У березні цього року контррозвідка СБУ затримала російського агента у рясі. Він якраз намагався передати розвідінформацію до ФСБ. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що клірика дистанційно завербували росіяни після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював, зокрема під час спілкування з парафіянами церкви.

Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався "втемну" використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону,

– розповіли в СБУ.

За інформацією Офісу генпрокурора, на виконання завдання окупантів засуджений збирав:

дані щодо кількості військових на території регіону та їхнього озброєння,

інформацію про керівників місцевих органів влади, правоохоронних органів, громадських активістів, їхні політичні погляди та авторитет серед місцевого населення.



Священник УПЦ МП зливав дані ворогу / Фото Офісу генпрокурора

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"Настоятель храму записував точні адреси, фотографував місцевість, де розташовуються військовослужбовці та військова техніка на території Шосткинського району. Збирав інформацію про патріотично налаштованих громадян, які можуть впливати на суспільство", – мовиться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Одержану розвідінформацію російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через анонімні месенджери, використовуючи текстові повідомлення та медіафайли об'єктів з прив'язкою до місцевості. Під час обшуків за адресою проживання клірика та у храмі УПЦ МП виявили:

мобільні телефони, якими він спілкувався з росіянами,

прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за статтею про "державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану". Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Зверніть увагу! За українським законодавством, державні зрадники можуть отримати від 12 років у в'язниці до довічного ув'язнення із конфіскацією всього майна.