Працівники Служби безпеки України викрила спецслужби Росії під час вербування українських підлітків для антисемітських провокацій. Це була чергова спроба дискредитувати нашу державу на міжнародній арені.

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Підлітків затримали у кількох регіонах

До складу злочинної групи входили підлітки віком 13-17 років. усі вони ходили до місцевих шкіл. Для їх дистанційного вербування спецслужби Росії створили молодіжний праворадикальний Телеграм-канал.

Мовиться про "Молодіжний націонал-соціалістичний батальйон". Його створив і адміністрував 14-річний житель Дніпра.

Отримані від підлітків медіафайли російські спецслужби "розганяли" у закордонних ЗМІ.

На Житомирщині

Викрили 15-річного школяра з міста Радомишль. Його тривалий час психологічно "обробляли" представники держави-агресорки.

Від нього вимагали нанести антисемітські написи на одному з меморіальних знаків на території області.

Крім цього, він осквернив меморіальний комплекс пам’яті розстріляних єврейських дітей під час Другої світової війни. Хлопець наніс свастику та образливі написи. Аналогічними символами пошкоджено і будинок місцевої жительки єврейської національності.

Усі руйнування підліток фотографував та надсилав адміністратору чату.

У Дніпрі, Львові та Вінниці

Теж викрили місцевих учасників Телеграм-каналу, який контролювався Росією. Ними виявилися четверо школярів.

Представники російських спецслужб закликали їх вчинити акти вандалізму на місцях пам’яті жертв Голокосту.

Наразі за всіма викритими фактами триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за кількома статтями Кримінального кодексу України. За місцями проживання підлітків провели обшуки.

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