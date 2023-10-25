Співробітники Служби безпеки України викрили та знешкодили "розконсервовану" агентурно-бойову групу ФСБ. Вони готували диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони у Київській області.

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СБУ спрацювала на випередження

Правоохоронці встановили, що до складу групи входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління.

Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.

Працівники СБУ затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій.

Групу сформували давно

Встановили, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. До її складу ввійшло троє мешканців Києва та Чернігова. Після вербування вони були переведені у режим "очікування" початку повномасштабного вторгнення.

Кожен з учасників мав свою спеціалізацію.

Один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший – відповідав за переобладнання "цивільних" БпЛА в ударні дрони.

Ще одна учасниця ворожої групи управляла дронами. Жінка навіть пройшла курси з підготовки операторів БпЛА. Виготовляли та переобладнували дрони за місцями проживання фігурантів.

На підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

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