Як зазначають у СБУ, це була багатоетапна спецоперація. Завдяки їй у Херсоні вдалося нейтралізувати підпільний осередок російської фсб.

Читайте також СБУ викрила двох зрадників: один із них фабрикував "справу" проти "Тайри"

Затримали всіх учасників

Під час оперативних заходів співробітники СБУ затримали всіх трьох учасників ворожої групи. Вони займалися коригуванням артилерійських і ракетно-бомбових атак по Херсону.

Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять пошкодили. Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості,

– наголошують у СБУ.

Дані слідства вказують на те, що організатором і керівником цього "підпілля" був колишній підприємець. Щойно місто захопили російські військові, він перейшов на бік ворога.

Затримані зрадники наводили російські ракети на Херсон / Фото СБУ

Він влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці Росії". Там колаборант проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-терористки. Згодом на нього кинула око російська фсб, яка його і завербувала.

Як СБУ затримувала учасників "підпілля": дивіться відео

Після звільнення міста зв'язався з "куратором"

Щойно місто звільнили, він "заліг на дно" на певний час. Утім, пізніше вийшов зі своїм "куратором" на дистанційний зв'язок. Останній перебував на тимчасово окупованому Лівобережжі Херсонщини та давав йому завдання.

Так, колаборант створив власну групу інформаторів. Її складовою стали двоє проросійськи налаштованих мешканців самого Херсона. Один із них під час окупації міста брав участь у постановочних сюжетах для пропагандистського рупора "РИА Новости".

Щойно ворожу групу вдалося створити, її учасники визначали координати компактної забудови та проживання громадян у Херсоні. Крім того, їх цікавили основні пункти базування та маршрути пересування Сил оборони як в обласному центрі, так і за його межами. Усі зібрані дані вони передавали окупантам з допомогою анонімних месенджерів.

Отже, керівникові цієї ворожої групи оголосили про підозру за пособництво державі-агресору, а його посіпакам – за несанкціоноване поширення інформації про пересування і розміщення ЗСУ.