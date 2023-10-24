Підприємець з Закарпаття допомагав Росії виробляти радіолокаційні станції. Це високотехнологічне обладнання було потрібно країні-агресорці для її військових кораблів.
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Яку схему придумав закарпатець
Житель Закарпаття переїхав до однієї європейської країни, щоб звідти возити окупантам вогнетриву сировину. Вона потрібна росіянам, щоб для виробляти радіолокаційні комплекси для свого флоту.
Зрадник вдавав, що нібито перевозив сировину для замовників з Близького Сходу. А насправді закарпатець переправляв її через Білорусь покупцям у Росію та тимчасово окупований Крим. Щоб замаскувати свою схему, він вносив неправдиві відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних.
Серед його замовників були представники Нижньолипецького металургійного комбінату – одного з найбільших підприємств чорної металургії держави-терориста. Там з цієї сировини виробляли сплави, які потім відправляли компанії "Ізумруд", що виготовляє радіолокаційне обладнання для російських військових кораблів.
Для перевезення оптових партій сировини ділок використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС. Таким чином зловмисник поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 мільйонів у гривневому еквіваленті,
– мовиться у повідомленні.
Співробітники СБУ провели обшуки в його офісних приміщеннях на Закарпатті. Там вони знайшли фінансово-господарську документацію із доказами оборудок.
Кадри з місця проведення обшуків / Фото СБУ
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