Ще на початку повномасштабної війни Гольдарб втік до Росії. Він публічно підтримав збройну агресію проти України.

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Був ведучим забороненого "NewsOne"

За даними слідства, Гольдарб брав участь у поширенні російської дезінформації, зокрема, про війну в Україні.

Довідка: Максим Гольдарб – адвокат, український політик, публічний діяч. Народився у Липках Тульської області. Очолював проросійську партію в Україні "Союз лівих сил". Був ведучим на каналах Медведчука "NewsOne" та "КРТ".

Оманливі дописи чоловік публікував на власних Телеграм- та Ютуб-каналах, які мають аудиторію у понад 140 тисяч користувачів. Також він брав участь у так званих телемостах з російськими пропагандистами, де висловлював прокремлівські тези, а саме:

Перекладав вину за війну в Україні на США та офіційний Київ;

Вигадував нісенітниці про військово-політичне керівництво України;

Поширював фейки про нібито "наміри" деяких країн Європи "відкусити" територію на заході України;

За цими фактами Гольдарбу повідомили про підозру у колабораційній діяльності та виправдовуванні російської агресії.

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