Ще на початку повномасштабної війни Гольдарб втік до Росії. Він публічно підтримав збройну агресію проти України.
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Був ведучим забороненого "NewsOne"
За даними слідства, Гольдарб брав участь у поширенні російської дезінформації, зокрема, про війну в Україні.
Оманливі дописи чоловік публікував на власних Телеграм- та Ютуб-каналах, які мають аудиторію у понад 140 тисяч користувачів. Також він брав участь у так званих телемостах з російськими пропагандистами, де висловлював прокремлівські тези, а саме:
- Перекладав вину за війну в Україні на США та офіційний Київ;
- Вигадував нісенітниці про військово-політичне керівництво України;
- Поширював фейки про нібито "наміри" деяких країн Європи "відкусити" територію на заході України;
За цими фактами Гольдарбу повідомили про підозру у колабораційній діяльності та виправдовуванні російської агресії.
СБУ викрила й інших поплічників Медведчука: що відомо
- Раніше СБУ повідомила дві підозри колишній ведучій телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко – авторки "документального" фільму, в якому вона виправдовує злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя. Жінці "світить" довічне ув'язнення.
- Також правоохоронці затримали кума Медведчука – чоловіка сестри Оксани Марченко Івана Чубирко. Той був депутатом облради від забороненої ОПЗЖ та займався рекетом на Закарпатті.
- Крім того, підозру отримав й одіозний адвокат Медведчука Валентин Рибін. Він очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії".