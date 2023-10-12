Діані Панченко повідомлено про нову підозру – у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

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Панченко веде інформаційно-підривну діяльність на користь Росії

Докази нових злочинів ексведучої телеканалів Медведчука зібрала СБУ.

За даними слідства, після роботи на підсанкційних телеканалах вона у серпні 2022 році виїхала у тимчасово окупований Донецьк. Там Панченко за вказівкою окупантів продовжила інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

Пропагандистка підтримує та пропагує окупацію регіонів України, маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію і закликає не чинити спротив Росії.

Панченко публікує пропагандистські матеріали на власному ютуб-каналі, який налічує близько 1 мільйона користувачів, а також на прокремлівських телеграм-каналах.

Панченко переховується від правосуддя, тому в СБУ заявили, що тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Панченко раніше повідомили про підозру