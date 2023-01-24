У Службі безпеки України 24 січня повідомили, що зібрали вичерпну кількість доказів проти Панченко. Вона публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

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"Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та згодом виїхала до тимчасово окупованого Донецька", – написали в СБУ.

Що зараз робить пропагандистка

Наразі Панченко створює пропагандистські маніпулятивні сюжети на користь російських вбивць. Ворожий контент вона поширює через соцмережі. Пропагандистка також зняла "документальний фільм", де виправдовує воєнні злочини російської армії проти мирних жителів Маріуполя.

У своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави, – розповіли в СБУ.

Слідчі СБУ зібрали докази та повідомили Панченко про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Мовиться про виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України. Зараз тривають комплексні заходи, щоб притягти пропагандистку до відповідальності.