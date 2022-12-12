Так, Панченко опублікувала фото з Донецька у своїх соцмережах, передає 24 канал. Звісно, медійниця потрапила під шквал критики.
Раніше Зеленський не дає ставити питання, – медведчуківські пропагандисти приїхали до Лукашенка
"Повинна там бути"
Підписала світлину ведуча за методичками кремлівської пропаганди, мовляв, 8 років їй задавали "справедливі" питання, "чому вона не приїде на Донбас". Панченко лише не уточнила, хто ставив такі питання. Очевидно, що громадяни держави-агресорки.
Я на Донбасі. Там, де повинна бути,
– написала ведуча.
Ба більше, згодом Панченко обіцяє оприлюднити ще й "подробиці". Однак не сказала, чи збирається повертатись на підконтрольну Україні територію.
Хто така Діана Панченко
Телеведуча працювала на проросійському телеканалі NewsOne, який належав соратнику Медведчука Тарасу Козаку. Після введення санкцій щодо NewsOne, ZIK і 112 Панченко перейшла на "Перший незалежний", який створили ті ж медведчуківські журналісти.
- Панченко неодноразово відзначалась, озвучуючи наративи російської пропаганди. У її висловлюваннях ще з 2014 року лунало виправдання російської агресії проти України. Наприклад, в одному зі своїх інтерв'ю вона сказала, мовляв, "українці та росіяни – братні народи".
- У 2021 році телеведуча поширювала тези, нібито в українців "принижують через заборону російської мови".
- У квітні 2022 року Нацагентство з питань запобігання корупції спільно з рухом "Чесно" включили Панченко до списку держзрадників.