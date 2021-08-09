Як пропагандисти підлещувалися до Лукашенка

Журналіст телеканалу Євгенія Мураєва Макс Назаров одразу почав підлещуватися до Лукашенка. Він бідкався, що на пресконференції у Володимира Зеленського йому не дали поставити запитання. Тому бідолаха поїхав у Білорусь.

До теми Там вже нема тієї війни, – Лукашенко заявив про "заслуги" Мінська у переговорах по Донбасу

З того, що говорив Назаров та його колега Діана Панченко із заблокованого "Першого Незалежного", складалося враження, що перед поїздкою у Білорусь вони прийшли курс "як підлещуватися та робити компліменти". Назаров неодноразово звинувачував у чомусь президента України, а Лукашенка – ледь не боготворив.

Диктатор запросив Назарова у свою команду

Назаров вигадував казки про те, як добре Лукашенка сприймає молода аудиторія. Він навіть казав, що вірить, що політик – не диктатор.

40% українців симпатизують вам. Ви найпопулярніший іноземний політик у нас,

– захоплювався пропагандист.

Самопроголошений президент Білорусі не міг втриматися від такої кількості вихвалянь. Він сказав, якщо колись без зброї переступить кордон України, то у свою команду візьме Назарова. До речі, впевненості диктатора можна лише позаздрити – він вважає, що в Україні його приймуть щонайменше 90% населення.

"Про Зеленського і Мендель ширилися чутки", – журналіст

У відповідь Назаров усміхнувся та подякував своєму кумиру. Він сказав, що Лукашенко, мовляв, мислить стратегічно. А тоді раптово заявив, що у президента України не склалося з прессекретаркою жінкою. Тому Лукашенку, у якого речниця також жінка, буцімто можна лише позаздрити.

Цікаво Шекспір та Гомер виїхали б у Білорусь, – нові перли від пропагандиста Лукашенка

У відповідь диктатор порадив Назарову бути обережнішим, бо в залі сидить чоловік його прессекретарки. Водночас журналіст запитав у того, чи він бува, не ревнує свою дружину: "Бо ви, мабуть, знаєте про чутки, які були в України про Зеленського і Мендель". Так, це "дійсно" те питання, яке ставлять професійні журналісти на пресконференції з президентом.

Журналісту образливо, що його називають бандерівцем

Після того Назаров зазначив, що Степан Бандера в Україні – не герой, а бандерівці – це не Україна.

Їх дуже мало. Але ми не бандерівці. Це образливо, коли використовують цей наратив,

– бідкався Назаров.

Панченко, яка сиділа позаду, у той час ствердно кивала

Крім того, Назаров запитав на чию сторону стане Лукашенко, якщо Україна заявить, що силою поверне Донбас. Ясна річ, що це відбулося після щедрої порції гидких компліментів про те, яка важлива для українців думка диктатора.