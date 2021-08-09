"Білорусь врятує світ від пекла на землі"

Цікаво, чи Азарьонок пише свої тексти сам, чи над цим працює ціла команда. Адже вигадати таку дурню – справжнє мистецтво.

Читайте також Диктатура врятує Білорусь від Євробачення: приклад дикої пропаганди від ТБ Лукашенка

На державному білоруському телебаченні ведучий заявив, що безбожний Захід має свою "біблію" – "Майн Кампф". "Труп" США та Європи так поширився, що загрожує "задушити весь світ". Однак, світу пощастило, адже є Білорусь, яка всіх врятує.

Лише один маленький фактор не врахували – пекла не буде на землі. Є народ, який диявольський вогонь зруйнує – наш народ (білоруський – 24 канал),

– заявив Азарьонок.

Ведучий у своїй промові використовує стільки епітетів, що будь-який філолог позаздрив би. Ймовірно, Азарьонок навіть володіє здібностями екстрасенса, бо в очах європейських політиків побачив, що ті – "бездітні мутанти", які втомилися.

"Великі митці слухали б Лукашенка"

Далі проповідь посіпаки диктатора здає ще більше абсурдною. Він каже, що якби зараз були живі Гомер, Шекспір, Гюго, Джек Лондон та Гемінгвей, то неодмінно переїхали б у Білорусь. Митці відреклися б від "ганебного Заходу".

Рекомендуємо "Тренд на політв’язнів та катування": роковини початку репресій Лукашенка

"Вони б будь-яким способом перетнули кордон і вже наступного понеділка слухали б Олександра Лукашенка. Великі шукають великих", – впевнений Азарьонок.

Ба більше, він навіть вдався до погроз. Ведучий заявив, що європейські політики – це "дріб'язок, який змиє історія": "Ви ніщо, тому йдіть у небуття".

"Світ заздрить диктатору"

На думку Азарьонка світ критикує Лукашенка не тому, що він диктатор, який вбиває власний народ, а через заздрість та безсилля.

Ви вивергаєте столітню злобу, а все це через безсилля та заздрість. Ви розумієте, що ваші дні пораховані. На заміну слабкої та старої брехні прийде сонячна правда. Її несе президент Лукашенко. Розійдіться мерці,

– наголосив ведучий.

Абсурд на білоруському телебаченні: відео

Зверніть увагу! Григорій Азарьонок відомий своїми перлами та вихваляннями режиму Лукашенка. Раніше він казав, що краще диктатура, аніж Євробачення і "слава Богу, що в Білорусі його не показували".



Українців ведучий називав "жебрацьким вмираючим народом".