"Беларусь спасет мир от ада на земле"

Интересно, пишет ли Азаренок свои тексты сам, или над этим работает целая команда. Ведь выдумать такую ерунду – настоящее искусство.

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На государственном белорусском телевидении ведущий заявил, что безбожное мероприятие имеет свою "Библию" – "Майн Кампф". "Труп" США и Европы так разложился, что грозит "задушить весь мир". Однако, миру повезло, ведь есть Беларусь, которая всех спасет.

Лишь один маленький фактор не учли – ада не будет на земле. Есть народ, который дьявольский огонь разрушит – наш народ (белорусский – 24 канал),

– заявил Азаренок.

Ведущий в своей речи использует столько эпитетов, что любой филолог позавидовал бы. Вероятно, Азаренок даже обладает способностями экстрасенса, потому что в глазах европейских политиков увидел, что те – "бездетные мутанты", которые устали.

"Великие художники слушали бы Лукашенко"

Далее проповедь прихвостня диктатора кажется еще более абсурдной. Он говорит, что если бы сейчас были живы Гомер, Шекспир, Гюго, Джек Лондон и Хемингуэй, то непременно переехали бы в Беларусь. Художники отреклись бы от "позорного запада".

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"Они бы любым способом пересекли границу и уже в следующий понедельник слушали бы Александра Лукашенко. Великие ищут великих", – уверен Азаренок.

Более того, он даже прибегнул к угрозам. Ведущий заявил, что европейские политики – это "мелочь, которую смоет история": "Вы ничто, поэтому уходите в небытие".

"Мир завидует диктатору"

По мнению Азаренка, мир критикует Лукашенко не потому, что он диктатор, который убивает собственный народ, а из-за зависти и бессилия.

Вы извергаете столетнюю злобу, а все это из-за бессилия и зависти. Вы понимаете, что ваши дни сочтены. На замену слабой и старой лжи придет солнечная правда. Ее несет президент Лукашенко. Разойдитесь мертвецы,

– подчеркнул ведущий.

Абсурд на белорусском телевидении: видео