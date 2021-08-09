Про "заслуги" Мінська у переговорах по Донбасу самопроголошений президент Білорусі розповів 9 серпня під час "Великої розмови з президентом".
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Лукашенко про "важливість" Мінська у питанні Донбасу
Тут, у Мінську була призупинена повномасштабна війна на Донбасі. Так, там пострілюють. Але там немає тієї війни, яка була в Дебальцевому та донецькому аеропорту,
– зазначив самопроголошений президент.
Він додав, що тоді начебто казали, що Білорусь – саме те місце, де потрібно шукати мир. Однак не уточнив, хто саме це казав і коли.
"Причетність" українців до протестів у Білорусі
Також Лукашенко спробував звинуватити у протестах у Білорусі "бандерівців з тризубцями".
Треба було починати (діяти білоруській владі – 24 канал) зі середини 90-х років, коли приїжджали з тризубцями, коли приїжджали бандерівці, насамперед з України, перевертали автомобілі ДАІ, ламали, трощили, підпалювали,
– зазначив політик.
Він додав, що такі дії українці буцімто вчиняли кожних 5 років – після президентських виборів, інколи після парламентських. За його словами, тоді протести швидко згасали. Однак після виборів президента 2020 року все затяглося на довше через начебто тривалу підготовку та "безумних людей і ЗМІ, які підігрували цьому".