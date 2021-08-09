В інтерв'ю телеканалу спікер української делегації також зазначив, що переговори потрібні Росії для продовження спроб нав'язати Україні діалог з представниками так званих "республік".
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Питання перенесення засідань ТКГ з Мінська
За словами Арестовича, Росія намагається показати, що вона начебто не є стороною конфлікту. Однак зустріч української делегації з представниками незаконних збройних формувань неможлива.
Формат очних зустрічей, уточнив спікер української делегації, передбачений мінськими домовленостями, але в умовах коронавірусу є неможливим. Адже після приїзду з Росії та Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.
Що ж стосується зустрічей ТКГ після зняття карантинних обмежень, то тоді насамперед розглядатимуть питання про нове місце проведення перемовин.
Чи зможе Мінськ утримати статус посередника – це вже дуже велике питання, враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі. Тому мова, ймовірно, піде про перенесення переговорів з Мінська,
– наголосив Арестович.
Водночас він додав, що ця процедура буде тривалою.
Засідання ТКГ: останні новини
- Перемовини Росії та України щодо Донбасу у різних форматах не дають результатів через блокування та неадекватні вимоги представників країни окупанта. Крім того, через пандемію COVID-19 вони проходять в онлайн-режимі.
- Водночас у Росії останнім часом декілька разів заявляли про "необхідність очної зустрічі у Мінську". Однак українська сторона відкидає такі ідеї.