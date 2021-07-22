Про це розповів представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Ідею про повернення до Мінську озвучив представник Росії Борис Гризлов.

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"Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання ТКГ вже в очному режимі в Мінську. Дивна пропозиція на тлі лідерства Росії в Європі за кількістю заражень коронавірусом", – зауважив Гармаш.

За його словами, Мінськ з Москвою зараз так тісно переплелися, що можна тільки уявити кількість нових і старих російських штамів COVID-19 в Білорусі.

Звичайно, ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ,

– запевнив Гармаш.

Важливо! Україна неодноразово висловлювалась проти диктаторського режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Після інциденту з посадкою літака Ryanair та викраденням опозиційного журналіста Романа Протасевича Україна взагалі припинила авіасполучення з Білоруссю.

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