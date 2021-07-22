Про це розповів представник Луганщини у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Ідею про повернення до Мінську озвучив представник Росії Борис Гризлов.
До теми Буде або так, або ніяк, – Казанський про те, як росіяни блокують перемовини
"Гризлов "несподівано" запропонував провести наступне засідання ТКГ вже в очному режимі в Мінську. Дивна пропозиція на тлі лідерства Росії в Європі за кількістю заражень коронавірусом", – зауважив Гармаш.
За його словами, Мінськ з Москвою зараз так тісно переплелися, що можна тільки уявити кількість нових і старих російських штамів COVID-19 в Білорусі.
Звичайно, ми не готові ризикувати своїм здоров'ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ,
– запевнив Гармаш.
Росіяни у ТКГ: останні новини
- Після того, як в Україні ввели санкції щодо Віктора Медведчука, росіяни говорили про повномасштабний наступ.
- Представник української делегації у ТКГ Денис Казанський впевнений, що мета Росії – захопити всю Україну.
- Він також розповідав, що росіяни ведуть себе у перемовинах дуже хамовито. Вони ставлять ультиматум і кажуть "Буде або так, або ніяк".