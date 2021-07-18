Таку думку висловив представник української делегації у ТКГ Денис Казанський. За його словами, ситуація у переговорах нікуди не рухається.

До теми Їхня мета – вся Україна, – Казанський припустив, що конфлікт з Росією не розв'яже навіть стіна

Річ у тім, що для України умови Росії неприйнятні. Ба більше, вони навіть ні на чому не засновані.

В Мінських угодах немає саме того, чого хоче Росія,

– заявив Казанський.

"Вони нам постійно говорять: "Ми хочемо ось так, ми бачимо так, і буде або так, або ніяк". Це деструктивна позиція завойовника, який висуває ультиматуми і вимагає, щоб було тільки так, як він хоче", – додав він.

Казанський: Бойовики підключають своїх "експертів"

Представник української делегації розповів, що проросійські бойовики почали підключати більше своїх невідомих "експертів" до онлайн-переговорів.

Вони просто беруть людей і починають самовільно підключати їх до переговорів. У такій ситуації переговори неможливі, є моменти конфіденційності,

– пояснив Казанський.

Проблема в тому, що бойовики долучають людей, щодо яких немає взагалі ніяких документів чи заяв від російської сторони.

"Це просто якесь хуліганство. ОБСЄ не могла це зупинити, вони губилися, не розуміли, як поводитися в цій ситуації", – зауважив Казанський.

Довідка. У ТКГ росіяни говорили про можливе повномасштабне вторгнення після того, як щодо Віктора Медведчука запровадили санкції.